Лесица приводит пример двух исследований, результаты которых опубликованы в 2017 году. В первом из них описана диета, испробованная на мышах, не способных вырабатывать лептин — гормон, участвующий в регуляции чувства насыщения.
Животные постоянно переедали и страдали сахарным диабетом с раннего возраста. После нескольких месяцев прерывистого питания (чередования семи дней обычного режима питания и четырех дней низкоуглеводной диеты) у грызунов исчезли симптомы заболевания и снизилась масса тела. Кроме того, у мышей нормализовалась работа поджелудочной железы, ответственной за производство инсулина.
Во второй публикации описан эффект прерывистого питания для группы из ста человек. В течение 30 дней они помещались на диету, включающую 25 суток неограниченного питания и 5 суток — ограниченного. После завершения эксперимента у всех участников снизился уровень сахара в крови.
Лесица отмечает, что для однозначных выводов об эффективности прерывистого питания необходимы продолжительные исследования с большим числом испытуемых. С другой стороны, отмечает нейробиолог, имеющиеся данные указывают на эффективность такого режима питания как минимум для страдающих избыточным весом и сахарным диабетом.
Определена диета, которая эффективна при сахарном диабете
Нейробиолог Ник Лесица из Университетского колледжа...
Рак повышает риск сердечного приступа и инсульта (2)
Люди, страдающие от рака, чаще сталкиваются с...
Солнечные ожоги и неправильное питание оказались связаны
Ученые выявили удивительную закономерность: если есть...
TOP новостей
Карбаускиc не поддерживает идею присвоить Ландсбергису статус президента (17)
Глава крупнейшей правящей фракции Литовского союза...
Планы, связанные со сносом туалетов на палангском пляже, обжаловали в суде (10)
В начале августа новые палангские пляжные туалеты...
Что надо знать, чтобы перестать верить популистам (30)
Лето подходит к концу, приближается день, когда...
Российская активистка: даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же (112)
"Российская реальность, пока ты там живешь, тебя не...
BBC Russian: у Литвы и Латвии нет согласия по Островецкой АЭС (13)
Латвия и Литва поссорились из-за Беларуси . Латвии...