Нейробиолог Ник Лесица из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) полагает, что прерывистое питание может быть эффективным средством для лечения и профилактики сахарного диабета второго типа, сообщает The Conversation.
© Fotolia

Лесица приводит пример двух исследований, результаты которых опубликованы в 2017 году. В первом из них описана диета, испробованная на мышах, не способных вырабатывать лептин — гормон, участвующий в регуляции чувства насыщения.

Животные постоянно переедали и страдали сахарным диабетом с раннего возраста. После нескольких месяцев прерывистого питания (чередования семи дней обычного режима питания и четырех дней низкоуглеводной диеты) у грызунов исчезли симптомы заболевания и снизилась масса тела. Кроме того, у мышей нормализовалась работа поджелудочной железы, ответственной за производство инсулина.

Во второй публикации описан эффект прерывистого питания для группы из ста человек. В течение 30 дней они помещались на диету, включающую 25 суток неограниченного питания и 5 суток — ограниченного. После завершения эксперимента у всех участников снизился уровень сахара в крови.

Лесица отмечает, что для однозначных выводов об эффективности прерывистого питания необходимы продолжительные исследования с большим числом испытуемых. С другой стороны, отмечает нейробиолог, имеющиеся данные указывают на эффективность такого режима питания как минимум для страдающих избыточным весом и сахарным диабетом.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Интим и Здоровье

Определена диета, которая эффективна при сахарном диабете

Нейробиолог Ник Лесица из Университетского колледжа...

Ученые назвали рецепт хорошего настроения

Сотрудники Университета Айовы обнаружили: достаточно...

Рак повышает риск сердечного приступа и инсульта (2)

Люди, страдающие от рака, чаще сталкиваются с...

Солнечные ожоги и неправильное питание оказались связаны

Ученые выявили удивительную закономерность: если есть...

Ученые: "здорового ожирения" не существует (3)

Лишние килограммы всегда представляют угрозу для...

TOP новостей

Карбаускиc не поддерживает идею присвоить Ландсбергису статус президента (17)

Глава крупнейшей правящей фракции Литовского союза...

Планы, связанные со сносом туалетов на палангском пляже, обжаловали в суде (10)

В начале августа новые палангские пляжные туалеты...

Что надо знать, чтобы перестать верить популистам (30)

Лето подходит к концу, приближается день, когда...

Российская активистка: даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же (112)

"Российская реальность, пока ты там живешь, тебя не...

BBC Russian: у Литвы и Латвии нет согласия по Островецкой АЭС (13)

Латвия и Литва поссорились из-за Беларуси . Латвии...