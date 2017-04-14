Вот наиболее часто встречающиеся растения, которые могут быть чрезвычайно ядовиты при обращении с ними или потреблении. Любители природы, берегитесь!

Садоводство может быть полезным и приятным хобби, но если вы не будете осторожны, оно обратится смертельной активностью.

Опасность в саду: ядовитая ботаника Садоводство может быть полезным и приятным хобби, но если вы не будете осторожны, оно обратится смертельной активностью.

Как занимаются любовью в невесомости? По случаю Международного дня космонавтики 12 апреля следует прояснить ситуацию с щекотливым вопросом о размножении в космическом пространстве, пишет журналистка Le Figaro Милен Берто.

14 факторов, которые портят вашу сексуальную жизнь Существуют коварные вещи, которые могут незаметно снижать уровень твоего сексуального влечения. Если у вас появились подозрения по поводу своего либидо, немедленно проверьте этот небольшой список!

Некоторые продукты питания вызывают настоящую зависимость Как показали исследования, обычно зависимость вызывает пища, богатая жирами и углеводами, пишет "Новые известия". Поэтому чаще всего развивается зависимость от шоколада, пиццы, мороженого и гамбургеров.