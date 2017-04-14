Опасность в саду: ядовитая ботаника

Садоводство может быть полезным и приятным хобби, но если вы не будете осторожны, оно обратится смертельной активностью.
Вот наиболее часто встречающиеся растения, которые могут быть чрезвычайно ядовиты при обращении с ними или потреблении. Любители природы, берегитесь!
- Волчеягодник душистый (Daphne odora callus) произрастает в Европе, Азии и Северной Африке. Обычно волчеягодник высаживают в корзинах и вазонах. Этот распространенный вид растений имеет ароматные цветы и очень ядовитые ягоды: даже пара этих красных или желтых ягод может вызвать жжение во рту и поражения желудочно-кишечного тракта, вслед за этим наступает кома и, скорее всего, смерть.
- Манцинелловое дерево (Hippomane mancinella) пришло к нам с Карибского бассейна, Центральной Америки и северной части Южной Америки. Эти цветущие растения считаются одними из самых ядовитых деревьев в мире: испанское название растения в переводе означает «маленькое яблоко смерти».
- Ревень. В то время как некоторые люди просто обожают стебли этого растения и добавляют их в компоты и десерты, листья ревеня могут оказаться для них фатальными. Употребление в пищу большого количества сырых или вареных листьев ревеня вызывает затруднение дыхания, жжение во рту и горле. В течение часа эти симптомы могут прогрессировать к судорогам, внутреннему кровотечению, коме и смерти.