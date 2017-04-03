Новый метод поможет победить тягу к шоколаду

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MedDaily
понедельник, 3 апреля 2017 г. 18:37
Некоторым сладкоежкам трудно устоять перед шоколадом. Исследователи из Университета Раш придумали, как помочь людям, которые мечтают о шоколаде, но в глубине души знают, что будут жалеть, если поддадутся тяге.
© feastofguiltypleasures.blogspot.com

Специалисты советуют просто подождать 25 секунд перед покупкой шоколада или походом за ним на кухню, пишет Zee News.

Для своего исследования ученые установили таймеры обратного отсчета на автоматы в США. Покупатели, заказавшие шоколад или другие вредные продукты, должны были ждать в течение 25 секунд. За это время люди могли изменить свое решение и выбрать полезный продукт. Тем, кто сразу выбирал что-то здоровое, ждать не приходилось.

Исследование продолжалось 14 месяцев. Исследователи установили, что благодаря таймерам люди стали покупать в автоматах на 5% больше здоровых продуктов. Кстати, сотрудники Университета Флиндерса утверждают: чтобы забыть о шоколаде, нужно просто представить лес. Ведь тягу к шоколаду подпитывает живое воображение. Если избавиться от мыслей о шоколаде сразу же, как они появляются, тяга исчезнет.

MedDaily
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