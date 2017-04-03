Новый метод поможет победить тягу к шоколаду

Некоторым сладкоежкам трудно устоять перед шоколадом. Исследователи из Университета Раш придумали, как помочь людям, которые мечтают о шоколаде, но в глубине души знают, что будут жалеть, если поддадутся тяге.

Специалисты советуют просто подождать 25 секунд перед покупкой шоколада или походом за ним на кухню, пишет Zee News.

Для своего исследования ученые установили таймеры обратного отсчета на автоматы в США. Покупатели, заказавшие шоколад или другие вредные продукты, должны были ждать в течение 25 секунд. За это время люди могли изменить свое решение и выбрать полезный продукт. Тем, кто сразу выбирал что-то здоровое, ждать не приходилось.

Исследование продолжалось 14 месяцев. Исследователи установили, что благодаря таймерам люди стали покупать в автоматах на 5% больше здоровых продуктов. Кстати, сотрудники Университета Флиндерса утверждают: чтобы забыть о шоколаде, нужно просто представить лес. Ведь тягу к шоколаду подпитывает живое воображение. Если избавиться от мыслей о шоколаде сразу же, как они появляются, тяга исчезнет.