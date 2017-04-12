Некоторые продукты питания вызывают настоящую зависимость

Как показали исследования, обычно зависимость вызывает пища, богатая жирами и углеводами, пишет "Новые известия". Поэтому чаще всего развивается зависимость от шоколада, пиццы, мороженого и гамбургеров.

Впервые о зависимости от некоторых продуктов заговорил Яков Маршак, биохимик, математик. "Об этом написал Маршак, наш российский ученый, поэтому открытие принадлежит нашим ученым. Наркотическая зависимость по эндорфинному уровню возникает на сочетании жирного и сладкого.

То есть, если человек имеет зависимость, завязанную на углеводах и ему предлагают столовую ложку сахара, он удовольствия от нее не получает. Но если любой продукт, который содержит жиры и углеводы (хлеб с маслом, торт, тирамису, даже хлеб с колбасой), вызывает удовольствие, это наркотическая зависимость", - комментирует д.м.н., диетолог Алексей Ковальков.

Кстати, ранее сотрудники Национального института изучения наркотических зависимостей США заявили о том, что отдельные продукты однозначно вызывают зависимость у человека. По их мнению, человек не сможет легко отказаться от еды, если она содержит сладкие или соленые компоненты. Это объясняет притягательность фастфуда.