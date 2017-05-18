Наш жир способен нас омолодить

Результаты исследования ученых из США, опубликованные в журнале Stem Cells, дают надежду на разработку эффективных методов профилактики и лечения состояний, связанных с возрастом.

После разработки новой модели для изучения процессов хронологического старения этих клеток, американские ученые обнаружили новое потенциальное средство для омоложения кожи.

Исследователи из Школы медицины Перельмана при Университете Пенсильвании обнаружили, что зрелые стволовые клетки, извлеченные из человеческого жира, потенциально способны стать эффективным anti-age средством и вполне могут использоваться для лечения старения.

Используемые исследователями жировые клетки по сути являются стволовыми клетками, полученными из жировых клеток (адипоцитов). Как выяснилось, они синтезируют больше структурных белков, чем первоначально предполагали исследователи. Мало того, они сохраняются в своем естественном состоянии, в отличие от клеточных линий, полученных лабораторным методом. «Наше исследование показывает, что эти клетки очень устойчивы, даже если они были собраны у пациентов в возрасте – это говорит о том, что такие стволовые клетки потенциально применимы в омолаживающих процедурах: они безопасны, требуют минимальных манипуляций при обработке и просты в хранении», - комментируют авторы работы.

В настоящее время в различных anti-age стратегиях используются разные стволовые клетки, собранные из разных тканей. Однако недавно выявленные клетки обладают большей стабильностью по сравнению с другими аналогами, так что новое открытие может считаться базисом для разработки новых методов профилактики и лечения состояний, связанных с возрастом.