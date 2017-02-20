Наночастицы победят ожирение?

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Zdravoe
понедельник, 20 февраля 2017 г. 12:32
Как утверждают ученые из США, с помощью наночастиц им удалось достичь эффективного сжигания жира и потери веса без каких-либо вредных побочных эффектов.
© Shutterstock nuotr.

Исследователи из MIT недавно испытали новый способ стимуляции потери жира при применении препаратов против ожирения. Для этого они использовали наночастицы, которые содействовали доставки активного вещества к конкретным участкам тела. Активное вещество препаратов было призвано преобразовывать запасы белой жировой ткани в бурый жир, который считается здоровой «версией» вредного белого. Также это лекарство воздействовало на процесс, который называется ангиогенез: кровеносные сосуды прорастали в жировой ткани и ускоряли процесс трансформации жира.

Исследование проводилось на мышах, страдающих ожирением, которые спустя 25 дней терапии смогли потерять как минимум 10% общей массы тела. При этом лечение не показало каких-либо признаков побочных эффектов. Тем не менее, активные вещества не были одобрены регуляторами для лечения ожирения у людей, так как не проводились соответствующие клинические испытания этих лекарственных агентов.

Исследователи утверждают, что за потрясающий эффект в данном случае отвечают даже не сами лекарства, а инновационная технология их доставки при помощи наночастиц. Эти молекулы состоят в основном из полимера PLGA, широко используемого в медицине для доставки лекарств. На его внешней оболочке расположен другой полимер, PEG, предназначенный специально для направления белков в кровеносных сосудах, которые окружают жировую ткань.

Zdravoe
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