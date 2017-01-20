Найдена причина заикания

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пятница, 20 января 2017 г. 17:22
Новое исследование, опубликованное в журнале Human Brain Mapping, предлагает научному миру совершенно иную концепцию, объясняющую природу заикания.
© Shutterstock nuotr.

Исследование, проведенное под руководством медицинских специалистов из США, показало, что заикание определяется снижением кровотока в области мозга, связанной с языковой функцией.

Исследователи из детской больницы Лос-Анджелеса собрали «критическую массу доказательств», объясняющих природу заикания, которое отмечается как у детей, так и у взрослых. Они обнаружили, что у лиц, которые заикаются, снижается региональный мозговое кровообращение в зоне Брока – области в лобной доле коры головного мозга, связанной с речевой функцией. При этом еще большее снижение кровотока в этой области коррелирует с более тяжелым заиканием, то есть чем более тяжелая форма заикания – тем хуже кровообращение в зоне Брока.

Подобного рода исследования, оценивающие скорость кровотока или перфузии у пациентов с заиканием, никогда ранее не проводились. При этом команда ученых также прибегла к использованию протонной магнитно-резонансной спектроскопии, чтобы детальнее исследовать особенности работы мозга взрослых и детей, которые страдают заиканием.

Их результаты показали четкую связь между заиканием и изменениями в схемах работы мозга, которые контролируют производство речи, а также тех участков, которые отвечают за кто внимание и эмоции.

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