Найден способ заснуть вовремя

Американские и шведские ученые предложили действенный способ засыпать вовремя. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Вылазок на природу в выходные, по мнению авторов статьи, достаточно для того, чтобы в будни ложиться вовремя. Ученые также рекомендуют днем больше времени проводить на солнечном свете, а вечером — ограничить электрическое освещение.

К своим выводам исследователи пришли, наблюдая за 14 добровольцами, которые имели проблемы со сном. Девять из них на выходных отправились в поход на природу, а пять остались дома. Оказалось, что в будни первым удалось восстановить режим сна, а вторым — нет.

Ученые полагают, что на циркадные ритмы человека, в частности, время отхода ко сну, определяющее влияние оказывает уровень мелатонина в шишковидном теле и крови. Изменение количества этого гормона в свою очередь зависит от освещения: в норме ночью он должен быть выше, чем днем.