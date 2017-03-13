Музыка и секс дарят одинаковые ощущения

Мы не могли жить без музыки, так как мы не можем обойтись без еды или интима… Недавно ученые из Канады смогли подтвердить эту параллель экспериментально.

Музыка вызывает эмоции у всех, приятные или печальные, а у некоторых даже эстетический «озноб». Но можно ли сравнивать это удовольствие с опытом в других ситуациях? Каковы нейрохимические механизмы, вовлеченные в эти процессы?

Предыдущие исследования показали, что прослушивание музыки меняет концентрации различных молекул, связанных с удовольствием, в частности, серотонина, адреналина, дофамина, окситоцина и пролактина. Кроме того, было известно, что при прослушивании приятной мелодии активируется структура этого мозга, связанная с вознаграждением.

Тем не менее, удовольствие, связанное с вознаграждением, формируется в два этапа. Сначала возникает импульс – желание мотивировать себя, чтобы достичь цели, которую мы представляем себе как приятую, и только потом уже непосредственно удовольствие от приятного события. Первый этап в основном задействует дофаминовые механизмы, а второй также включает в себя опиоиды, которые увеличивают активность дофаминовых нейронов. Таким образом, достигается удовольствие от еды, употребления наркотиков или сексуальных отношений. Но было неясно, как эти схемы работают в случае музыки.

Команда специалистов из Университета Макгилла впервые показала экспериментальным путем, что музыка активирует систему эндогенных опиоидных пептидов головного мозга точно так же, как потребление пищи, прием наркотиков и секс. Это подтверждает идею того, что музыка является фундаментальной потребностью человека.