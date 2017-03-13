Музыка и секс дарят одинаковые ощущения

Zdravoe
понедельник, 13 марта 2017 г. 15:53
Мы не могли жить без музыки, так как мы не можем обойтись без еды или интима… Недавно ученые из Канады смогли подтвердить эту параллель экспериментально.
© Shutterstock

Музыка вызывает эмоции у всех, приятные или печальные, а у некоторых даже эстетический «озноб». Но можно ли сравнивать это удовольствие с опытом в других ситуациях? Каковы нейрохимические механизмы, вовлеченные в эти процессы?

Предыдущие исследования показали, что прослушивание музыки меняет концентрации различных молекул, связанных с удовольствием, в частности, серотонина, адреналина, дофамина, окситоцина и пролактина. Кроме того, было известно, что при прослушивании приятной мелодии активируется структура этого мозга, связанная с вознаграждением.

Тем не менее, удовольствие, связанное с вознаграждением, формируется в два этапа. Сначала возникает импульс – желание мотивировать себя, чтобы достичь цели, которую мы представляем себе как приятую, и только потом уже непосредственно удовольствие от приятного события. Первый этап в основном задействует дофаминовые механизмы, а второй также включает в себя опиоиды, которые увеличивают активность дофаминовых нейронов. Таким образом, достигается удовольствие от еды, употребления наркотиков или сексуальных отношений. Но было неясно, как эти схемы работают в случае музыки.

Команда специалистов из Университета Макгилла впервые показала экспериментальным путем, что музыка активирует систему эндогенных опиоидных пептидов головного мозга точно так же, как потребление пищи, прием наркотиков и секс. Это подтверждает идею того, что музыка является фундаментальной потребностью человека.

Zdravoe
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Интим и Здоровье

4 наиболее распространенных врачебных ошибки

4 наиболее распространенных врачебных ошибки
Врачи тратят почти десятилетие на получение образования. А потом еще дольше оттачивают свой опыт так, что казалось бы, что все диагнозы для них очевидны. Но врачи – тоже люди, и как все люди, склонны к ошибкам…

Музыка и секс дарят одинаковые ощущения

Музыка и секс дарят одинаковые ощущения
Мы не могли жить без музыки, так как мы не можем обойтись без еды или интима… Недавно ученые из Канады смогли подтвердить эту параллель экспериментально.

Топ-лист самых "вредных" бактерий

Топ-лист самых вредных бактерий
Эксперты ВОЗ составили список «приоритетных» бактерий, на которых ученым следует обратить особо пристальное внимание при разработке новых антибактериальных препаратов.

Американские психологи: соцсети усиливают чувство одиночества

Американские психологи: соцсети усиливают чувство одиночества
Социальные сети - в том числе "Твиттер", "Фейсбук" и Pinterest - усиливают у людей чувство одиночества, говорится в докладе американских психологов.

Британцы все чаще делают пластические операции (2)

Британцы все чаще делают пластические операции
В Соединенном Королевстве зафиксировано рекордное количество людей, отправившихся под нож во имя красоты.
Facebook друзья
Rambler's Top100