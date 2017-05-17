Красное мясо увеличивает риск преждевременной смерти

MedDaily
среда, 17 мая 2017 г. 17:56
Сотрудники Национального института онкологии в США проанализировали данные о рационе питания 536000 мужчин и женщин в возрасте от 50 лет до 71 года. За добровольцами следили в течение 16 лет. Исследователи фиксировали, сколько мяса и рыбы употребляли участники, рассказывает The Daily Mail.
Jautienos kumpis
© Shutterstock

Исследование показало, что регулярное употребление красного мяса (к примеру, жареной говядины или баранины) увеличивало вероятность преждевременной смерти по разным причинам на 26%.

В частности, повышался риск смерти от рака, болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсульта, инфекционных заболеваний, болезней почек, печени и легких.

По мнению ученых, риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался из-за гемового железа, которого много в красном мясе. Также на здоровье могли негативно повлиять нитраты и нитриты. Их добавляют в мясо в процессе обработки. Защититься от преждевременной смерти помогало регулярное употребление белого мяса. Люди, которые часто ели курицу и рыбу, умирали от разных болезней на 25% реже, чем те, кто ел мало белого мяса и рыбы.

MedDaily
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Интим и Здоровье

Красное мясо увеличивает риск преждевременной смерти

Jautienos kumpis
Сотрудники Национального института онкологии в США проанализировали данные о рационе питания 536000 мужчин и женщин в возрасте от 50 лет до 71 года. За добровольцами следили в течение 16 лет. Исследователи фиксировали, сколько мяса и рыбы употребляли участники, рассказывает The Daily Mail.

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