Компонент брокколи спасет от последствий инсульта

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что сульфорафан (соединение из брокколи) активирует в головном мозге защитный фермент.

Этот фермент предотвращает окислительный стресс - повреждение клеток опасными свободными радикалами. Как известно, окислительный стресс связан с рядом заболеваний, например, раком и болезнью Альцгеймера, передает The Daily Mail.

Также эксперименты показали, что сульфорафан уменьшал тяжесть инсульта у мышей. Специалисты предполагают: вероятно, люди, склонные к инсульту, должны ежедневно принимать таблетку с сульфорафаном. Это поможет предотвратить негативные последствия инсульта.

Кстати, до этого исследователи из Университета Квинсленда и Университета Монаша нашли белок, защищающий мозг от последствий инсульта. Речь идет о белке Hi1a. Этот белок блокирует кислото-чувствительные ионные каналы в мозге. Именно они отвечают за повреждение мозга после инсульта.