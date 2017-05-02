Компонент брокколи спасет от последствий инсульта

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MedDaily
вторник, 2 мая 2017 г. 17:22
Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что сульфорафан (соединение из брокколи) активирует в головном мозге защитный фермент.
© Fotolia nuotr.

Этот фермент предотвращает окислительный стресс - повреждение клеток опасными свободными радикалами. Как известно, окислительный стресс связан с рядом заболеваний, например, раком и болезнью Альцгеймера, передает The Daily Mail.

Также эксперименты показали, что сульфорафан уменьшал тяжесть инсульта у мышей. Специалисты предполагают: вероятно, люди, склонные к инсульту, должны ежедневно принимать таблетку с сульфорафаном. Это поможет предотвратить негативные последствия инсульта.

Кстати, до этого исследователи из Университета Квинсленда и Университета Монаша нашли белок, защищающий мозг от последствий инсульта. Речь идет о белке Hi1a. Этот белок блокирует кислото-чувствительные ионные каналы в мозге. Именно они отвечают за повреждение мозга после инсульта.

MedDaily
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