Когда грейпфрутовый сок может быть опасным?

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Zdravoe
среда, 26 июля 2017 г. 15:57
FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США) обнародовало специальный пресс-релиз, посвященный малоизвестным свойствам грейпфрутового сока, а также сока, полученного из некоторых других цитрусовых.
© Shutterstock nuotr.

Ученые напоминают о том, что вещества, содержащиеся в грейпфрутовом соке, а также в соке плодов таких цитрусовых культур как севильские апельсины, помело и танжело способны нарушать процесс всасывания препаратов, применяемых для лечения некоторых хронических заболеваний.

В результате уровень препарата в крови может повышаться до опасных уровней, что увеличивает риск развития побочных эффектов.

Этот относится в первую очередь к статинам (лекарствам для снижения уровня «плохого» холестерина в крови), а также к препаратам для снижения артериального давления при гипертонии и лекарствам, нормализующим сердечный ритм.

Грейпфрут может нанести вред и больным, принимающим некоторые противоопухолевые препараты, а также антибиотики.

Авторы пресс-релиза подчеркивают, что в отдельных случаях из-за индивидуальных особенностей метаболизма у пациента опасные явления могут развиться всего после одного съеденного грейпфрута или одного стакана ароматного сока.

Подобный эффект возникает из-за повышенного содержания в грейпфрутах и названных представителях рода цитрусовых веществ, носящих название фуранокумарины.

Полный перечень лекарственных препаратов, при приеме которых лучше избегать употребления в пищу грейпфрутов и сока из них, насчитывает около 90 наименований.

По этой причине больным, которым назначен регулярный прием каких-либо лекарств, необходимо проконсультироваться у лечащего врача об их сочетаемости с грейпфрутами и другими цитрусовыми.

Zdravoe
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