Кофе способствует продлению жизни: новые данные

Zdravoe
вторник, 18 июля 2017 г. 12:50
До последнего времени подавляющее большинство научных исследований, посвященных влиянию регулярного потребления кофе на здоровье, изучали связь между ежедневными дозами ароматного напитка и риском развития отдельных заболеваний (сахарный диабет 2-го типа, ишемический инсульт, разные формы рака и т.д.).
© Shutterstock

А в последнем выпуске онлайнового издания Annals of Internal Medicine опубликованы результаты сразу двух независимых исследований, авторы которых обнаружили, что потребление кофе связано со снижением общего риска смерти.

Эти исследования с общим числом участников свыше 700 000 человек, жителей США и 10 стран Европы, провели ученые из университета Южной Калифорнии и Лондонского колледжа Империал.

Авторы обоих исследований анализировали статистические данные о смертности в двух больших группах за период продолжительностью в среднем 16 лет. В распоряжении ученых также имелась информация о ежедневном потреблении кофе участниками.

Американские ученые установили, что по сравнению с испытуемыми, которые вообще не пили кофе, либо пили его очень редко, общий риск смерти у участников, выпивавших ежедневно 4 и более чашек ароматного напитка, был ниже на 18%.

А британские исследователи обнаружили, что любовь к кофе была связана со снижением риска преждевременной смерти на 7%-12%.

Важно отметить, что снижение общего риска смерти наблюдалось и в том случае, когда испытуемые отдавали предпочтение декофеинизированному напитку.

По мнению ученых, это свидетельствует о том, что кофе обеспечивает профилактический эффект в отношении распространенных заболеваний благодаря не только кофеину, но и повышенному содержанию различных антиоксидантов.

Zdravoe
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