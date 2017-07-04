Кишечные бактерии способны влиять на эмоциональное состояние

Судя по всему, микрофлора кишечника может воздействовать на области мозга, связанные с настроением и поведением.

Это установили сотрудники Калифорнийского университета. В их исследовании приняли участие 30 женщин, пишет UPI.com.

Специалисты собрали образцы кала участниц. Также женщинам сделали МРТ. В процессе сканирования мозга участницы рассматривали изображения, вызывавшие эмоции. Женщин разделили на две группы (в зависимости от состава кишечной микрофлоры). Так, у 33 участниц в кишечнике было много бактероидов, а у 7 - превотелл.

Исследование показало: у женщин с большим количеством бактероидов в кишечнике серое вещество в лобной коре и островке мозга оказалось толще. Эти области мозга отвечают за обработку сложной информации. Также у них был увеличен гиппокамп - мозговой центр памяти. У участниц с большим количеством превотелл оказалось больше связей между сенсорными областями мозга и зонами, связанными с эмоциями и вниманием. А объем некоторых областей мозга, включая гиппокамп, у них был меньше.