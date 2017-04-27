Какао – лучший энергетик

Zdravoe
четверг, 27 апреля 2017 г. 12:28
Говорят, чтобы придать мозгу энергии, можно съесть определенный продукт. Вы, наверное, знакомы с таким мощным тоником: это какао. Ну, или шоколад…
Kakava
© Shutterstock nuotr.

Согласно данным недавнего исследования, результаты которого были опубликованы в «Американском журнале клинического питания», свидетельствуют о том, что какао может выступать в качестве «энергетического катализатора».

Использование какао-бобов в качестве энергетических «бустеров» – древняя традиция коренных американских цивилизаций. Уже в 1900 г. до н.э., как считают археологи, племена на территории современной Мексики ферментировали какао-бобы, чтобы превратить их в жидкий шоколад. А древние ацтеки настолько высоко ценили какао, что использовали эти бобы в качестве формы валюты.

Современные ценители этого продукта говорят, что сырые необработанные бобы какао являются гораздо более мощным тонизирующим средством, чем вы могли себе представить. Их применение обеспечивает прилив эндорфинов в кровь, что повышает остроту зрения и сопровождается чувством легкой эйфории. Добавка магния расслабляет мышцы, флавонолы увеличивают циркуляцию крови и стимулируют мозг власти.

Кроме того, было проведено ряд исследований, подтверждающих то, что какао положительно влияет на обмен веществ: продукт на его основе, черный шоколад, активировал усиленное сжигание килокалорий.

Zdravoe
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