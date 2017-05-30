Как защититься от укусов насекомых?

Приведенные ниже рекомендации специалистов просты в исполнении, однако в то же время они очень полезны, в особенности для людей с чувствительной кожей, а также пациентов, подверженных аллергическим реакциям.

Выезжая на природу, позаботьтесь об одежде, потому что это первый барьер, с которым столкнется насекомое.

Воспользуйтесь средствами химической защиты от насекомых: защитите уязвимые места репеллентами. Излюбленными частями тела для насекомых являются те, где тоньше всего кожа – щиколотки, запястья. Потому, лучше всего выбирать одежду с длинными рукавами и штанинами.

Носите на открытом воздухе достаточно плотную одежду (длинные брюки, рубашки с длинными рукавами). Учтите, что для многих кровососущих насекомых светлая одежда менее привлекательна. Поэтому избегайте в наряде ярких насыщенных цветов или ярких принтов. Откажитесь от ярких узоров и цветов: часто можно заметить, как на футболки желтого цвета слетается вся мошкара. Так что лучше выбирайте одежду нейтральных тонов.

Правильно выбирайте место для пикника – обратите внимание, нет ли поблизости осиного или муравьиного гнезда, высокая ли трава вокруг. Выбирайте место, где наибольшее количество света.

Носите защитную обувь и надевайте перчатки при работе в саду или на огороде. А перед прогулкой или тем более пикником не используйте гигиеническую или парфюмерную продукцию (даже мыло!) с тяжелыми сладкими ароматами – они могут привлечь насекомых. И не сидите непосредственно на «голой» земле.