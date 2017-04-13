Как занимаются любовью в невесомости?

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Inopressa
четверг, 13 апреля 2017 г. 17:55
По случаю Международного дня космонавтики 12 апреля следует прояснить ситуацию с щекотливым вопросом о размножении в космическом пространстве, пишет журналистка Le Figaro Милен Берто.
© Shutterstock nuotr.

"Занимаются ли космонавты любовью? Выбросьте из головы свои распутные мысли, это вопрос первостепенной важности, - говорится в статье. - Проект о заселении других планет всякий раз становится все более осуществимым и с технической, и с финансовой точки зрения. Соответствуют ли наши половые органы нашим колонизаторским амбициям?"

"Человеческие существа имели интимные отношения где-нибудь, кроме Земли? Для американцев ответ - "нет", по данным опроса на информационном сайте Five Thirty Eight. С российской стороны ответ - "да". Научный информационный сайт Futura-Sciences уверяет, что "в 1982 году ответственные должностные лица из управления по космическим исследованиям СССР признали, что на борту космической станции "Салют-7" имела место попытка человеческого совокупления между женщиной-космонавтом Светланой Евгеньевной Савицкой и одним из двух других обитателей станции, Леонидом Поповым или Александром Серебровым". Но с кем именно? Ответа нет, так как женщина-космонавт всегда отказывалась затрагивать эту тему в интервью", - отмечает журналистка.

"В связи с тем, что незаконно требовать от своих сотрудников вступать в интимные отношения с целью наблюдения за актом размножения, ученые обратили свои взоры на другие виды животных, такие как крысы, рыбы или амебы (одноклеточные организмы). В целом осуществить совокупление удалось всего пяти видам, - передает автор статьи. - Как-никак отсутствие силы земного притяжения делает акт сложным и даже невозможным, невесомость дезориентирует партнеров. Например, фруктовая мушка дрозофила тратит вдвое больше времени на поиски своего партнера, чем на поверхности земли".

"Космическое пространство отражается на уровне гормонов, как мужских, так и женских, - комментирует Берто. - Не говоря уже о том, что неизвестны последствия развития зародыша в условиях невесомости. Кроме того, космическое излучение, от которого мы на 99% защищены магнитным полем и атмосферой Земли, обрушивается на нашу ДНК и может привести к генетическим изменениям, которые будут передаваться из поколения в поколение. Вряд ли в таких условиях многим людям захочется съездить с целью размножения на другую планету..."

Inopressa
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