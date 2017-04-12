Как ухаживать за кожей после лазерной эпиляции

Не секрет, что волоски, которые присутствуют на теле и лице, смотрятся не очень эстетично. В настоящее время есть несколько методик, которыми можно воспользоваться для удаления нежелательных волос.

Не секрет, что волоски, которые присутствуют на теле и лице, смотрятся не очень эстетично. В настоящее время есть несколько методик, которыми можно воспользоваться для удаления нежелательных волос. Одной из таких технологий является лазерная эпиляция в краснодаре. Для усиления эффекта от подобной процедуры требуется соблюдение некоторых рекомендаций.

Обработка кожи

При образовании покраснений на коже надо использовать холодный компресс. Вам потребуется полотенце, которое погружается в ледяную воду, после чего прикладывается на область покраснения. Данное воздействие должно продолжаться до приведения кожи в оптимальное состояние. Также можно пользоваться ледяными кубиками, с помощью которых массируется покрасневшая кожа. Если же покраснение не пройдёт за два дня, то придётся обратиться к помощи врача.

Далее, вы можете воспользоваться кремом с эффектом:

-охлаждения;

-увлажнения.

Средство наносится на кожу, которая подвергалась эпиляции. Данная процедура должна проводиться в течение 7 — 10 дней. Нельзя использовать мыло и гели с сильной концентрацией веществ, чтобы обрабатывать покрасневшую кожу. Высокая эффективность у мягкого косметического мыла, увлажняющего кожу, обладающего защитными свойствами.

Кожа и солнце

Помните о том, что воздействие солнечных лучей на кожу является весьма опасным. Они могут стать причиной появления раздражения и пигментных пятен на тех областях, где выполнялась эпиляция. В том случае, если вы покидаете дом в жаркую погоду, то обязательно воспользуйтесь специальным солнцезащитным кремом. Прежде чем наносить это средство, ознакомьтесь с информацией, указанной на этикетке. Показатель солнцезащитного фактора SPF должен составлять как минимум 30 единиц.