Как понять, что у вас проблемы с алкоголем?

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Zdravoe
среда, 15 марта 2017 г. 10:46
Симптомы развивающейся зависимости от спиртного могут не привлекать к себе особого внимания. Тем не менее, у алкоголизма, развивающего исподволь, есть определенные тревожные признаки.
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Когда речь заходит о развитии алкогольной аддикции, то прежде чем окончательно стать зависимым, можно заметить некоторые предупреждающие знаки – они могут казаться безобидными или незначительными... Увы, этот список не является полным.

- Вы вдруг обнаруживаете, что все в вашей социальной жизни организовано вокруг спиртного. При этом подобное явление может принимать различные формы: например, вы понимаете, что испытываете желание проводить больше времени с людьми, которые любят выпить, а не с теми из своих старый друзей, которые не очень приветствуют алкоголь.

Или, к примеру, понимаете, что все чаще стараетесь остаться дома, чтобы пить в одиночку, вместо того, чтобы выбраться куда-то с компанией.

- Вы не понимаете и не разделяете привычки окружающих. Вы раздражены тем, как медленно пьют свои коктейли другие люди. Вы также испытываете отрицательные эмоции, когда ваши друзья говорят, что «уже достаточно», просят счет и хотят вернуться домой, но вы-то с ними не согласны. Вы ошеломлены, когда кто-то прячет недопитую бутылку – вы даже не рассматриваете такой вариант.

- Вас начинают беспокоить проблемы, сопряженные с приобретением алкоголя. Например, вас начинает раздражать запрет на продажу спиртных напитков вечером и может стать проблемой отсутствие запасной бутылки дома. Вы начинаете покупать дополнительные бутылки «на всякий случай».

Zdravoe
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