Как любовь и секс влияют на организм?

Как передает "Петербургский дневник", любовь делает человека глупее, а секс - умнее.
Причина кроется в особенностях биохимических процессов, которые при разных состояниях стимулируют выработку в организме отличающихся по свойствам гормонов. Так, любовь "отключает" части головного мозга, связанные с познавательными функциями. Правда, параллельно усиливаются творческие способности и улучшается эмоциональный фон.
А вот секс же, наоборот, улучшает когнитивные способности. Во время секса повышается уровень дофамина, помимо прочего, позитивно влияющего на память. И наблюдения за пожилыми людьми, сохранившими сексуальную активность, подтверждают наличие повышенной концентрации дофамина.
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