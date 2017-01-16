Йога может избавить от хронической боли в пояснице

MedDaily
понедельник, 16 января 2017 г. 16:21
Специалисты из Университета Мэриленда проанализировали данные 12 исследований, проведенных в Индии, США и Великобритании. В них приняли участие в общей сложности 1080 мужчин и женщин (средний возраст — от 34 до 48 лет).
© Shutterstock nuotr.

Все добровольцы страдали от хронической неспецифической боли в пояснице, рассказывает Deccan Chronicle. Занятия йогой сопоставлялись с отсутствием упражнений для спины либо другими упражнениями. Программы занятий йогой были специально разработаны для людей с болью в пояснице.

Занятия проводились опытными и квалифицированными специалистами. Исследователи обнаружили: у людей, занимавшихся йогой, уровень боли в пояснице снизился по сравнению с теми, кто не делал никаких упражнений. Правда, эффект не был клинически значимым.

Ученые говорят, что необходимы дальнейшие исследования. Важно отметить: у некоторых людей из-за йоги боль в спине усилилась. Так, у 5% добровольцев, занимавшихся йогой, болевые ощущения стали интенсивнее. Однако, вероятно, такие последствия может иметь и выполнение других упражнений для спины.

MedDaily
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Йога может избавить от хронической боли в пояснице

Йога может избавить от хронической боли в пояснице
Специалисты из Университета Мэриленда проанализировали данные 12 исследований, проведенных в Индии, США и Великобритании. В них приняли участие в общей сложности 1080 мужчин и женщин (средний возраст — от 34 до 48 лет).

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