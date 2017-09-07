Еще медитация и йога положительно влияют на работу мозга, способность контролировать эмоции и повышают уровень энергии. Это выяснили специалисты из Университета Ватерлоо, пишет The Daily Mail.
В их исследовании принял участие 31 человек. Добровольцев разделили на три группы. Первая группа в течение 25 минут занималась Хатха-йогой, вторая медитировала, а третья читала. Исследователи установили: йога и медитация помогали добровольцам сосредоточиться на своих целях, контролировать эмоции и стать энергичнее.
Кстати, другое исследование, проведенное в Индии, показало, что людям, которые хотят бросить курить, нужно заниматься йогой и медитацией. В исследовании участвовал 1021 доброволец, зависимый от табачных изделий. Ученые обнаружили: благодаря занятиям йогой и медитацией почти 80% участников смогли отказаться от вредной привычки.
Йога и медитация помогут контролировать эмоции
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