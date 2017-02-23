Исследование: веганство защитит от диабета 2-го типа

 (1)
NEWSru.com
четверг, 23 февраля 2017 г. 15:47
С такой рекомендацией выступили сотрудники Университета Ровира и Вирхилий. По их словам, потребление животных продуктов повышает риск развития диабета в два раза, пишет The Daily Mail.
Šaldyta mėsa
© Fotolia nuotr.

И, чтобы нанести вред организму, достаточно съедать в день столовую ложку сливочного масла (около 12 граммов).

Ученые призывают заменить насыщенные животные жиры оливковым маслом и орехами. Данные выводы были озвучены по итогам наблюдений за 3349 добровольцами, которые продолжались почти пять лет. Оказалось, если человек отказывался от животных жиров и, вместо ложки масла, съедал, к примеру, столько же жирного йогурта, то риск диабета снижался.

Также животные продукты связывают с развитием рака, болезней сердца и инсультами. Специалисты считают, что мясо и яйца можно смело заменить бобовыми и орехами. Они советуют сократить объемы животного белка в рационе, переключившись на злаковые, фасоль, сою.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Интим и Здоровье

Исследование: веганство защитит от диабета 2-го типа (1)

Šaldyta mėsa
С такой рекомендацией выступили сотрудники Университета Ровира и Вирхилий. По их словам, потребление животных продуктов повышает риск развития диабета в два раза, пишет The Daily Mail.

Зеленый чай спасет от фатального осложнения

Зеленый чай спасет от фатального осложнения
Как сообщает Journal of Biological Chemistry, фитохимическое соединение, обнаруженное в зеленом чае, может обладать настолько огромным фармакологическим потенциалом, что в будущем спасет жизни больных со смертельными патологиями.

Ученые испытали новое обезболивающее из яда улиток (1)

Ученые испытали новое обезболивающее из яда улиток
Яд маленьких улиток-конусов может быть использован для облегчения хронической боли, полагают американские ученые. Моллюски используют яд, чтобы парализовать или убить свою жертву.

Доказана эффективность голодания для продления жизни (5)

Доказана эффективность голодания для продления жизни
Ученые из Университета Бригама Янга в США выяснили, что сокращение количества потребляемых калорий замедляет процесс старения. Это происходит благодаря тому, что рибосомы снижают свою активность, что, в свою очередь, дает им больше клеточных ресурсов для самовосстановления.

Наночастицы победят ожирение? (2)

Наночастицы победят ожирение?
Как утверждают ученые из США, с помощью наночастиц им удалось достичь эффективного сжигания жира и потери веса без каких-либо вредных побочных эффектов.
Facebook друзья
Rambler's Top100