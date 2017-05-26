Исследование: люди способны чувствовать запах болезни

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MedDaily
пятница, 26 мая 2017 г. 16:40
Ученые из Каролинского института утверждают: в процессе эволюции люди научились улавливать едва заметные признаки болезней, в том числе изменения запаха тела. Это помогает избежать заражения смертельными заболеваниями. К такому выводу специалисты пришли в ходе нового исследования, сообщает The Daily Mail.
© Shutterstock nuotr.

Исследователи ввели здоровым добровольцам бактерии, активировавшие иммунную систему. После этого у участников появились признаки болезни, которые в основном нельзя было заметить сразу.

Другая группа добровольцев получила плацебо. Два часа спустя ученые собрали образцы запаха тела и сфотографировали лица всех участников. Запахи и фото попросили оценить третью группу людей. Этим людям также сделали МРТ.

Специалисты выяснили: запах тела и фото больных участников нравились людям меньше. Еще ученые попробовали предъявить участникам фотографии здоровых людей с образцами запаха тела больных. При таком раскладе люди на фото казались добровольцам менее привлекательными. Сканирование мозга показало, что запах тела больных людей вызвал в мозге добровольцев мультисенсорную обонятельную реакцию.

MedDaily
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Исследование: люди способны чувствовать запах болезни (2)

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