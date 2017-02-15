Исследование: физические нагрузки не помогают сбросить вес

Согласно данным предыдущих исследований, физическая активность полезна для здоровья. Например, она снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Но, оказывается, физические нагрузки также повышают аппетит. Вероятно, из-за этого люди едят больше или проводят остаток дня менее активно, передает The Daily Mail.

В исследовании сотрудников Университета Лойолы приняли участие взрослые жители США, Ганы, ЮАР, Ямайки и Сейшельских островов. Добровольцы в течение недели носили на талии устройства, следившие за их активностью. Кроме того, ученые измерили вес, рост и количество жира в организме участников. Потом исследователи встретились с добровольцами еще два раза (год и два года спустя).

В начале исследования меньше всего весили жители Ганы. Средний вес мужчин и женщин составлял 63 килограмма. А больше всего весили американцы (женщины — около 91,6 килограмма, мужчины — 93,4 килограмма). Ганцы были в лучшей физической форме по сравнению с американцами.

Так, 76% мужчин и 44% женщин из Ганы выполняли рекомендуемую специалистами из США норму физической активности (минимум 2,5 часа аэробных упражнений умеренной интенсивности в неделю). Для сравнения: среди участников из США норму выполняли 44% мужчин и 20% женщин. Однако ученые заметили, что в весе больше прибавляли добровольцы, придерживавшиеся рекомендаций, независимо от того, в какой стране они жили.

Например, мужчины из Америки, выполнявшие рекомендуемую норму, за год набрали 0,2 килограмма, а те, кто не выполнял норму, сбросили 0,6 килограмма. Диета влияла на вес гораздо сильнее, чем физическая активность. Специалисты установили, что американцы употребляли почти на 1000 калорий больше, чем жители Ганы.