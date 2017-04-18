Искусственные витамины смертельно опасны?

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MedDaily
вторник, 18 апреля 2017 г. 17:56
Ученые из Дании не рекомендуют принимать искусственные витамины и другие синтетические добавки. По словам специалистов, организм получает из таких таблеток не полезные соединения, а опасные синтетические компоненты. Они повышают риск рвоты, язвы желудка и преждевременной смерти, сообщает "RuNews24".
© Shutterstock nuotr.

Исследователи обнаружили, что люди, регулярно принимавшие искусственные витамины А, С и Е, умирали раньше, чем те, кто такие витамины не принимал. По словам ученых, основным источником витаминов для человека должны быть фрукты и овощи. Их белковая структура способствует усвоению полезных соединений.

Кстати, ранее сотрудники Университета Колорадо установили: потребление большого количества бета-каротина увеличивает риск развития рака легких на 20%. А чрезмерное употребление витамина C повышает риск появления проблем с сердечно-сосудистой системой на 34%. Специалисты отметили, что витамины можно принимать только по назначению врача.

MedDaily
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