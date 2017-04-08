Генетики объяснили невозможность заснуть рано

Lenta.ru
суббота, 8 апреля 2017 г. 17:05
Американские и турецкие генетики обнаружили одну из возможных причин того, что некоторые люди предпочитают поздно засыпать и не любят раннее пробуждение. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell, кратко о нем сообщает New Scientist.
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Специалисты полагают, что за сдвиг времени для сна ответственны мутации в гене CRY1, связанном с регуляцией циркадных ритмов у человека. Ученые подсчитали, что данная разновидность единицы наследственности отвечает за проблемы со сном у примерно 1,3 процента популяции современных европейцев (кроме финнов).

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав геном человека и пяти его близких родственников, имеющих расстройства сна.

Выводы специалистов подтвердило исследование шести турецких семей, у 39 членов которых были найдены мутации CRY1. У всех этих людей периоды сна были сдвинуты на 2-4 часа вперед, а у некоторых вообще не наблюдалось какой-либо закономерности во времени отхода ко сну.

Генетики отмечают, что людям с мутациями в CRY1 необходимо придерживаться режима дня, учитывающего сдвиг в циркадных ритмах.

Lenta.ru
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Генетики объяснили невозможность заснуть рано

Генетики объяснили невозможность заснуть рано
Американские и турецкие генетики обнаружили одну из возможных причин того, что некоторые люди предпочитают поздно засыпать и не любят раннее пробуждение. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell, кратко о нем сообщает New Scientist.

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