Если долго не было секса: как довериться новому партнеру

Расставшись с человеком, которого любили и провели с ним вместе много времени, сложно привыкнуть к кому-то другому. Как вновь начать заниматься сексом после долгого перерыва и получать от него удовольствие, Леди.mail.ru рассказывает психотерапевт и сексолог Лариса Штарк.

Дайте себе передышку

Женщина, которая была долгое время в отношениях, после их окончания стремится тут же привлечь внимание нового мужчины. Если ее бросили — то за тем, чтобы поднять свою самооценку, доказать самой себе и "бывшему", что она все еще привлекательна и желанна. Если инициатором расставания была она сама — это означает, что с прежним партнером ей чего-то не хватало. И сейчас она чувствует себя наконец свободной, чтобы реализовать эти желания с кем-то другим.

Однако, закончив одни отношения, не стоит тут же бросаться в новые. "Это важный период познания себя, который дает возможность понять, чего ждешь от отношений, каким должен быть партнер, чего хочется получить от близости с другим человеком, в том числе — от близости сексуальной", — объясняет Лариса Штарк.

Не разобравшись в себе, увы, сложно будет разобраться в мужчинах. Передышка помогает научиться ценить себя и потенциального партнера.

Помните, что навык заниматься сексом нельзя утратить

Многие женщины довольно болезненно переживают отсутствие секса в своей жизни. Еще бы: образ современного успешного человека непременно включает в себя реализованность и в сексуальной сфере.

Еще один страх, который мешает остаться без партнера надолго — мнение, что к воздержанию можно привыкнуть, а вот вернуться обратно к сексуальной активности будет довольно сложно. Но это не так.

"Дело в том, что сексуальная функция не является витальной — то есть жизненно необходимой. Поэтому в случае кризисов (а расставание и одиночество вполне можно назвать кризисом личной жизни), эротическая мотивация просто отходит на задний план", — объясняет Лариса Штарк.

Организм постепенно привыкнет к отсутствию секса. Да, первое время желание может быть настолько нестерпимым, что будут сниться эротические сны. Но постепенно возбуждения станет все меньше, тело адаптируется. И, что немаловажно, таким же образом сексуальность расцветет снова, когда появится мужчина и отношения будут регулярны.

"Вспомните, ведь когда-то, в детстве и подростковом возрасте, вы вообще не занимались сексом, и однажды он случился впервые. Это было сложно, но тело откликнулось, вы смогли развить свою сексуальность. А после перерыва просто восстановитесь, вспомните, как и что делается, привыкнете к новому партнеру. Это как кататься на велосипеде — разучиться невозможно", — успокаивает Лариса Штарк.

Не требуйте от себя рекордов

Сексуальная сфера — очень деликатная область человеческой жизни, поэтому к ней следует относиться особенно бережно.

Конечно, когда после долгого перерыва наконец появляется желанный мужчина, хочется поразить его своей страстью. "Однако и организму, и психике нужно время, чтобы адаптироваться к переменам, не спешите, — рекомендует Лариса Штарк. — Максимально раскрыть свою сексуальность можно только с партнером, которому доверяешь. А доверие не возникает на пустом месте".

Поэтому не спешите сразу переводить отношения в горизонтальную плоскость. Страх быть отвергнутой из-за якобы холодности не должен вас подгонять. Можно даже честно сказать партнеру: "Знаешь, у меня так давно никого не было, я могу сейчас быть скованной и немного неловкой. Пожалуйста, будь со мной нежнее и не торопи меня".

Такое искреннее признание не выкажет слабость и неуверенность. Напротив, выглядит искренним и подкупающим. А по реакции мужчины можно будет легко понять, насколько серьезно он к вам относится, можно ли ему действительно доверять.

"Мы иногда думаем, что понравимся, только если быстро покажем какой-то суперрезультат, но на самом деле это не так, — считает Лариса Штарк. — Мы живые настоящие люди, в жизни которых случаются перерывы. И любят обычно не за то, что мы чего-то даем или не даем другим. А просто за то, какие мы есть на самом деле".