Эпидемиологи: вода становится источником смерти

Грязная вода — одна из самых серьезных проблем в мире. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 2 миллиарда человек пьют воду, загрязненную фекалиями. Как отмечает "Газета.ru", подобная практика приводит к 500000 смертей от диареи ежегодно.

Параллельно растет риск заражения холерой, полиомиелитом, тифом, дизентерией, трахомой и паразитами, в том числе шистосомами и глистами. Еще в 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Цели устойчивого развития, включающие в том числе обеспечение санитарии для всех и рациональное использование водных ресурсов. Но по факту ситуация во многих странах остается прежней.

Притом, в среднем ежегодный бюджет, выделенный на воду, санитарию и гигиену, увеличился за последние три года на 4,9%. Между тем, в 80% стран все равно не хватает денег для проведения улучшений. Это касается развивающихся стран, где все усложняется из-за отсутствия надежной инфраструктуры.

В свою очередь, для некоторых развитых стран проблема загрязнения воздуха столь же актуальна, как и для развивающихся государств. А ведь известно, что воздействие высоких уровней газообразных загрязнителей воздуха, таких как оксид азота и озон, негативно влияет на функцию легких и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Другое исследование показало связь между грязным воздухом и психическими недугами у детей.