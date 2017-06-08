Эндокринолог: дрожание от холода помогает снизить вес

Оказывается, когда человек дрожит от холода, белый жир (запасает энергию) превращается в коричневый (сжигает отложения с целью выработки тепла). Данный эффект можно сравнить с тренировками (15-20 минут дрожи, вызванной холодом, эквивалентны часовой тренировке).

Когда тело понимает, что ему не хватает тепловой энергии (замерзает), мышцы начинают сокращаться и человек дрожит. По словам эндокринолога Пола Ли, "человек дрожит от холода и вырабатывается тепло. На процесс выработки уходит энергия. А ее организм берет из белых жировых отложений".

На холод в организме реагируют гормоны иризин и FGF21. Они тоже задействованы в описанном процессе. Ученые отмечают: человек начинает дрожать, когда температура снижается до 14-15 градусов по Цельсию. Но важно не переохлаждать организм.