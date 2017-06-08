Эндокринолог: дрожание от холода помогает снизить вес

 (1)
MedDaily
четверг, 8 июня 2017 г. 12:02
Ученые из Австралии советуют на 15 минут в день подвергать тело низким температурам (до дрожи), чтобы похудеть, сообщает сайт "RSUTE".
© Shutterstock nuotr.

Оказывается, когда человек дрожит от холода, белый жир (запасает энергию) превращается в коричневый (сжигает отложения с целью выработки тепла). Данный эффект можно сравнить с тренировками (15-20 минут дрожи, вызванной холодом, эквивалентны часовой тренировке).

Когда тело понимает, что ему не хватает тепловой энергии (замерзает), мышцы начинают сокращаться и человек дрожит. По словам эндокринолога Пола Ли, "человек дрожит от холода и вырабатывается тепло. На процесс выработки уходит энергия. А ее организм берет из белых жировых отложений".

На холод в организме реагируют гормоны иризин и FGF21. Они тоже задействованы в описанном процессе. Ученые отмечают: человек начинает дрожать, когда температура снижается до 14-15 градусов по Цельсию. Но важно не переохлаждать организм.

MedDaily
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Интим и Здоровье

Эндокринолог: дрожание от холода помогает снизить вес (1)

Эндокринолог: дрожание от холода помогает снизить вес
Ученые из Австралии советуют на 15 минут в день подвергать тело низким температурам (до дрожи), чтобы похудеть, сообщает сайт "RSUTE".

Как защититься от укусов насекомых? (5)

Как защититься от укусов насекомых?
Приведенные ниже рекомендации специалистов просты в исполнении, однако в то же время они очень полезны, в особенности для людей с чувствительной кожей, а также пациентов, подверженных аллергическим реакциям.

Приятные воспоминания помогают справиться со стрессом (4)

Приятные воспоминания помогают справиться со стрессом
По данным психологов из Университета Рутгерса, счастливые воспоминания способны ослабить реакцию на стресс на 85%. Дело в том, что такие воспоминания стимулируют мозговую систему награды. Они борются со стрессом лучше, чем позитивная визуализация и мечты о счастливом будущем, рассказывает The Daily Mail.

Исследование: люди способны чувствовать запах болезни (3)

Исследование: люди способны чувствовать запах болезни
Ученые из Каролинского института утверждают: в процессе эволюции люди научились улавливать едва заметные признаки болезней, в том числе изменения запаха тела. Это помогает избежать заражения смертельными заболеваниями. К такому выводу специалисты пришли в ходе нового исследования, сообщает The Daily Mail.

Статистика показала, какие заболевания часто убивают людей (1)

Статистика показала, какие заболевания часто убивают людей
Эксперты опубликовали анализ мировой статистики по причинам смертей. Сердечно-сосудистые заболевания провоцируют одну треть смертей среди мирового населения.
Facebook друзья
Rambler's Top100