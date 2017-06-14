Экстракт виноградных косточек защитит зубы от кариеса

MedDaily
среда, 14 июня 2017 г. 07:43
Исследователи из Университета Иллинойса установили: соединение, содержащееся в экстракте виноградных косточек, предотвращает кариес, укрепляя дентин (твердую ткань зуба). Кроме того, оно продлевает срок службы композитных пломб. Речь идет о растительном олигомерном проантоцанидине, относящемся к классу флавоноидов, рассказывает Zee News.
Vynuogės
© Shutterstock nuotr.

Дентин в основном состоит из белка коллагена. Композиты должны прикрепляться к дентину, но область, где они соединяются, является слабым местом. Из-за этого пломбы часто ломаются. Ученые обнаружили, что поврежденный коллаген дентина способен восстанавливаться с помощью олигомерного проантоцанидина.

Так, олигомерный проантоцанидин защищает зубы от кариеса и обеспечивает лучшее сцепление композитной пломбы с поверхностью. По словам специалистов, олигомерный проантоцанидин есть во многих продуктах. Однако особенном им богат экстракт виноградных косточек.

MedDaily
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Интим и Здоровье

Экстракт виноградных косточек защитит зубы от кариеса

Vynuogės
Исследователи из Университета Иллинойса установили: соединение, содержащееся в экстракте виноградных косточек, предотвращает кариес, укрепляя дентин (твердую ткань зуба). Кроме того, оно продлевает срок службы композитных пломб. Речь идет о растительном олигомерном проантоцанидине, относящемся к классу флавоноидов, рассказывает Zee News.

Что необходимо иметь в аптечке в отпуске? (4)

Vaistai
С наступлением активной поры отпусков очень актуальным становится вопрос комплектации аптечки путешественника. Правильно собранная аптечка может спасти отпуск, она является такой же необходимой в путешествии вещью как и паспорт, значится в пресс-релизе BENU Apteek.

Вся правда о "диетическом" мороженом

Вся правда о диетическом мороженом
Сейчас во многих странах появилось в продаже мороженое, которое позиционируются производителями как «низкокалорийное и практически не содержащее сахара». Но врачи-диетологи советуют относиться к таким утверждениям, как к обычным рекламным...

4 простых способа уменьшить риск развития деменции (1)

Kinijos pensininkai
Несмотря на отсутствие эффективных лекарств против деменции, не стоит опускать руки – начало смертельно опасной болезни можно «отодвинуть» на много лет с помощью несложных методов профилактики.

Эндокринолог: дрожание от холода помогает снизить вес (2)

Эндокринолог: дрожание от холода помогает снизить вес
Ученые из Австралии советуют на 15 минут в день подвергать тело низким температурам (до дрожи), чтобы похудеть, сообщает сайт "RSUTE".
Facebook друзья
Rambler's Top100