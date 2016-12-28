Эксперт ООН по СПИД: обрезание резко снижает заражаемость ВИЧ у мужчин

"В три-четыре раза удалось снизить заражаемость ВИЧ в Азии и Африке благодаря обрезанию, потому что в крайней плоти мужчины есть специальные рецепторы, которые обеспечивают трафик ВИЧ-инфекции. Поэтому мужчина выступает как особо опасный инфекционный агент. Если бы процедура обрезания была столь же популярна в России, это позволило бы снизить количество инфицированных, безусловно. Также был обнаружен рецептор в слизистой полости рта, что говорит о том, что оральный секс также опасен заражением", — сообщил Э.Карамов.