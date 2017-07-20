Для кого летняя жара представляет повышенную опасность?

Сотрудники Национального института проблем старения из США обнародовали на днях специальный пресс-релиз, в котором содержится предупреждение о той опасности, к которой может привести перегрев организма.

Авторы пресс-релиза особо подчеркивают, что стойкое повышение температуры атмосферного воздуха опасно в первую очередь для детей в возрасте до 14 лет, а также для лиц старше 65 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Воздействие жары способно серьезно нарушить терморегуляцию организма и вызвать потерю сознания и нарушения сердечно-сосудистой функции.

Кроме лиц, относящихся к названным группам риска, тепловой удар может угрожать и вполне здоровым взрослым, которые не учитывают фактор жары и допускают следующие нарушения режима:

<li>не соблюдают в жару питьевой режим (не менее 1,5- 2 л жидкости в сутки);

<li>злоупотребляют спиртным;

<li>много времени проводят на улице в жаркую погоду;

<li>много времени проводят в людных помещениях без кондиционеров воздуха;

<li>слишком тепло одеваются.

Кроме этого, риск развития теплового удара повышается у людей, принимающих некоторые лекарственные средства (препараты от гипертонии, мочегонные препараты, успокоительные лекарства).

Повышен риск теплового удара и у тех людей, которые придерживаются диеты с пониженным содержанием соли (как, например, при некоторых болезнях почек и при эссенциальной гипертензии).

Основные симптомы теплового удара:

<li>значительное повышение температуры тела (до 39 °С и выше);

<li>спутанность сознания и/или повышенная агрессивность;

частый пульс;

<li>сухость кожных покровов (отсутствие пота);

<li>коматозное состояние.

Как рекомендуют авторы пресс-релиза, в жару лучше всего находиться в помещении с кондиционированием воздуха. Нужно регулярно пополнять запасы воды в организме и избегать не только алкоголя, но и кофе, а также крепкого чая.