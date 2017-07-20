Для кого летняя жара представляет повышенную опасность?

Авторы пресс-релиза особо подчеркивают, что стойкое повышение температуры атмосферного воздуха опасно в первую очередь для детей в возрасте до 14 лет, а также для лиц старше 65 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Воздействие жары способно серьезно нарушить терморегуляцию организма и вызвать потерю сознания и нарушения сердечно-сосудистой функции.
Кроме лиц, относящихся к названным группам риска, тепловой удар может угрожать и вполне здоровым взрослым, которые не учитывают фактор жары и допускают следующие нарушения режима:
<li>не соблюдают в жару питьевой режим (не менее 1,5- 2 л жидкости в сутки);
<li>злоупотребляют спиртным;
<li>много времени проводят на улице в жаркую погоду;
<li>много времени проводят в людных помещениях без кондиционеров воздуха;
<li>слишком тепло одеваются.
Кроме этого, риск развития теплового удара повышается у людей, принимающих некоторые лекарственные средства (препараты от гипертонии, мочегонные препараты, успокоительные лекарства).
Повышен риск теплового удара и у тех людей, которые придерживаются диеты с пониженным содержанием соли (как, например, при некоторых болезнях почек и при эссенциальной гипертензии).
Основные симптомы теплового удара:
<li>значительное повышение температуры тела (до 39 °С и выше);
<li>спутанность сознания и/или повышенная агрессивность;
частый пульс;
<li>сухость кожных покровов (отсутствие пота);
<li>коматозное состояние.
Как рекомендуют авторы пресс-релиза, в жару лучше всего находиться в помещении с кондиционированием воздуха. Нужно регулярно пополнять запасы воды в организме и избегать не только алкоголя, но и кофе, а также крепкого чая.