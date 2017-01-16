Диагностировать заболевания смогут по фотографиям со смартфонов

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MedDaily
понедельник, 16 января 2017 г. 10:45
Ученые разработали новую 5D-технологию HySP для анализа изображений. Как отмечает Zee News, она поможет диагностировать заболевания по фотографиям со смартфонов.
© Shutterstock nuotr.

Технология отличается скоростью анализа и низкой стоимостью. Сотрудники Университета Южной Калифорнии использовали флуоресцентные изображения для обнаружения белков и других молекул в клетках и тканях. Такова основа HySP.

Система работает за счет маркировки молекул красящими веществами, которые светятся под определенным светом. Технология флуоресцентных изображений позволит понять, какие молекулы выделяются в больших количествах при раке и других заболеваниях. А это значительно продвинет диагностику и терапию.

Потом, метод дает комплексное представление о происходящем в теле. Технологии предыдущего поколения требовали от медиков самостоятельного сопоставления и наложения собранной информации. Это отнимает массу времени и сил. HySP анализирует множество разнообразных молекул за один раз. Более того, применяемый алгоритм эффективно отфильтровывает любые помехи в поступающей информации.

MedDaily
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