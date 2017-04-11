Что происходит с вашим телом ровно за один год?

Год – период, за который планета Земля совершает один полный оборот вокруг Солнца, это 365 дней с «хвостиком». Астрономически все просто. А физиологически?

Слово «год» происходит от греческого слова «Hora», что означает сезон. В течение одного года Земля движется вокруг Солнца совершив оборот в 940 миллионов километров. Но если знать некоторые факты про собственное тело, то цифра кажется не такой уже космической и удивительной.

Организм человека – независимо от его образа жизни – постоянно пребывает в движении, чтобы поддерживать в нем жизнь, и то, как изменяется его тело в течение одного года, выглядит удивительно и пугающе одновременно.

Год: в этом отрезке времени много чего происходит в космосе, на Земле и даже внутри вашего тела. Во-первых, это… много утраченной кожи: в течение одного года вы потеряете около 4 кг клеток кожи и 27 000 волос.

Однако за тот же период ваш организм многое сделает: произведет 3,5 см ногтей, отрастит 15 см волос, синтезирует 73 триллионов красных кровяных телец, «прольет» 1 400 литров пота и 360 литров слюны, а также 80 литров слез.

Да, впечатляет, но это далеко не все, на что способен организм человека. Например, за год из нашего тела выходит около 511 литров мочи, в то время как кровь пропутешествует 7 048 928 км, а сердце – сделает 40 миллионов ударов.