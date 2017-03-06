Британцы все чаще делают пластические операции

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Zdravoe
понедельник, 6 марта 2017 г. 15:02
В Соединенном Королевстве зафиксировано рекордное количество людей, отправившихся под нож во имя красоты.
© Shutterstock nuotr.

Все больше людей обращаются к хирургическим процедурам, чтобы улучшить свой внешний вид. Новые данные, опубликованные специалистами Британской ассоциации эстетических и пластических хирургов (BAAPS) показывают новый всплеск популярности «пластики»…

В 2015 году было проведено свыше 51,000 хирургических процедур, что больше по сравнению с предыдущим годом на 13 процентов. Как сообщает BBC News, этот 13-процентный скачок следует за недавним снижением популярности косметических процедур, что было отнесено к рецессии и скандалам с постановкой некачественных имплантатов молочной железы.

Хотя рост был замечен как среди мужчин, так и среди женщин, данные опросов показали, что 9 из 10 процедур были выполнены у женщин. Самыми популярными среди женщин были следующие процедуры: увеличение груди, блефаропластика и лифтинг шеи, в то время как мужчины чаще выбирали блефаропластику, ринопластику и уменьшение груди.

Хирурги говорят, что это увеличение популярности косметических процедур может быть связано со многими причинами, в том числе улучшением экономики, новой тенденцией знаменитостей, таких как Шарон Стоун, Келли Роуленд и Ариэль Винтер – они публично признались в своей приверженности к пластическим процедурам.

Zdravoe
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