Аспирин защитит от повторного инсульта

Группа европейских исследователей обнаружила, что применение аспирина в срочном порядке может существенно снизить риск серьезных инсультов у пациентов, которые имеют незначительные предупреждающие события.

Как заявляет команда европейских исследователей в журнале Lancet, немедленное применение аспирина при минимальных симптомах инсульта помогает в течение ближайших нескольких дней значительно снизить риск тяжелого удара.

Аспирин уже назначают пациентам, перенесшим инсульт или транзиторную ишемическую атаку (которую также называют «мини-инсультом»), чтобы предотвратить дальнейшие приступы – это помогает снизить их риск примерно на 15%. Однако, основываясь на данных мета-анализа, команда специалистов из Оксфорда (Великобритания), Медицинского центра университетов Утрехта (Нидерланды), Дуйсбург-Эссена (Германия) и Лунда (Швеция) считает, что преимущества от более срочного лечения с аспирином могут быть гораздо большими.

Известно, что срочное медицинское лечение «коктейлем» из различных препаратов может снизить риск развития тяжелого инсульта с 10% до примерно 2%. Однако ученые не знали, какой компонент «коктейля» был самым важным. Проанализировав индивидуальные данные пациентов из 12 испытаний (около 16 000 человек) они обнаружили, что этим компонентом был аспирин.

«Наши результаты подтверждают эффективность срочного лечения после транзиторной ишемической атаки и микроинсульта, что аспирин в этой схеме является наиболее важным компонентом. Немедленное лечение с помощью аспирина может существенно снизить риск и тяжесть раннего повторного инсульта. Любой человек, испытавший симптомы инсульта, в ожидании срочной медицинской помощи должен принять одну дозу 300 мг аспирина», - заключают авторы исследования.