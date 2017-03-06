Американские психологи: соцсети усиливают чувство одиночества

bbcrussian.com
понедельник, 6 марта 2017 г. 15:13
Социальные сети - в том числе "Твиттер", "Фейсбук" и Pinterest - усиливают у людей чувство одиночества, говорится в докладе американских психологов.
© Shutterstock

Как отмечают специалисты, если человек ежедневно проводит в соцсетях более двух часов, у него удваивается риск развития социальной изоляции.

По данным исследования, идеализированный образ людей на страницах соцсетей может заставить человека чувствовать зависть.

К числу таких сайтов эксперты также отнесли "Инстаграм" и такие платформы, как Snapchat и Tumblr.

"Мы пока точно не знаем, что происходит раньше - использование соцсетей или ощущение социальной изоляции", - поясняет соавтор исследования, профессор Питтсбургского университета Элизабет Миллер.

"Возможно, молодые люди, которые изначально чувствовали социальную изоляцию, обращаются к соцсетям. Или же частое использование соцсетей каким-то образом вызывает чувство изоляции от реального мира", - добавляет она.

По данным исследования, чем больше времени человек проводит в интернете, тем меньше времени у него остается для общения в реальном мире.

В опросе для исследования приняли участие 2 тысячи человек в возрасте от 19 до 32 лет.

Как отмечает профессор Питтсбургского университета Брайан Примак, современные технологии во многом усложняют общение, а не упрощают его.

"Хотя на первый взгляд кажется, что соцсети дают возможность заполнить эту социальную пустоту, это исследование говорит о том, что они могут быть не тем решением проблемы, которое люди надеялись получить", - говорит Примак.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Интим и Здоровье

Американские психологи: соцсети усиливают чувство одиночества

Американские психологи: соцсети усиливают чувство одиночества
Социальные сети - в том числе "Твиттер", "Фейсбук" и Pinterest - усиливают у людей чувство одиночества, говорится в докладе американских психологов.

Британцы все чаще делают пластические операции (2)

Британцы все чаще делают пластические операции
В Соединенном Королевстве зафиксировано рекордное количество людей, отправившихся под нож во имя красоты.

Три инфекции, которые могут спровоцировать на лице отечность

Три инфекции, которые могут спровоцировать на лице отечность
В то время как вы знаете, что несколько коктейлей на ночь или избыток соленой пищи отражаются на лице отеком, есть еще несколько других, более удивительных, причин этого явления.

Исследование: веганство защитит от диабета 2-го типа (5)

Šaldyta mėsa
С такой рекомендацией выступили сотрудники Университета Ровира и Вирхилий. По их словам, потребление животных продуктов повышает риск развития диабета в два раза, пишет The Daily Mail.

Зеленый чай спасет от фатального осложнения

Зеленый чай спасет от фатального осложнения
Как сообщает Journal of Biological Chemistry, фитохимическое соединение, обнаруженное в зеленом чае, может обладать настолько огромным фармакологическим потенциалом, что в будущем спасет жизни больных со смертельными патологиями.
Facebook друзья
Rambler's Top100