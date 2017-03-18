Алкоголь и секс: враги или союзники

Как повлияет употребление алкоголя непосредственно перед сексом на дальнейшее развитие событий?

Вопрос, который интересует нас больше всего, а ответы на него зачастую остаются как бы на втором плане. Стопка виски “для уверенности”? Вино за романтическим ужином, переходящим в секс? Или пьяная кутерьма в постели после ночи в баре? Как выпитое перед сексом повлияет на происходящее в спальне (в туалете клуба / на кухне / в ванной / вставьте свой вариант)?

Общая статистика

Алкоголь оставляет вас без защиты: часть первая

Исследование, проведенное в 2007 году Университетом Вашингтона, доказало, что под влиянием алкоголя партнеры чаще соглашаются на незащищенный секс. При этом чем больше алкоголя будет в крови у обоих, тем быстрее эта идея придет в нетрезвые головы и тем проще будет поддержана сторонами.

В состоянии алкогольного опьянения нам не свойственно задумываться о последствиях.

И как бы вы ни отрицали, это действительно так.

Понятно, что дело в дозировке. Но алкоголь способен повлиять на сексуальное желание так, что вы просто не вспомните о необходимых мерах безопасности из-за желания скорее удовлетворить инстинкт.

Вы становитесь неразборчивыми

По результатам этого же опроса в среднем 1 из 10 опрашиваемых признавался, что порой наутро не помнил, был ли вообще половой акт, и винил в этом алкоголь.

28% опрашиваемых признаются, что порой после “пьяного” секса не могли вспомнить лица своего партнера, и также винят в этом чрезмерное употребление алкоголя.

Кроме общего для всех влияния алкоголя на секс, есть некоторые эффекты, которые различны для женщин и мужчин. А поскольку порой рюмочкой “для храбрости” грешат все, рассказать о мужчинах и женщинах стоит по отдельности.

Для мужчин

1. Небольшая доза алкоголя может помочь

Небольшая доза алкоголя (150 мл вина или 50 г водки) способна затормозить эякуляцию и увеличить продолжительность полового акта. И сначала это даже кажется преимуществом: спутница может получить качественный и продолжительный (а порой и множественный) оргазм, пока вы все еще будете “в форме”. Так кажется, пока вы не перешли к следующим пунктам.

2. Вы удовольствия не получите

Заявлять о том, что праздника не будет совсем — кощунство. Но правда в том, что ваши собственные ощущения от секса под алкоголем будут отличаться от ощущений на трезвую голову. Ваш собственный оргазм может заставить себя долго ждать, а потом оказаться безэмоциональным и тусклым. И так будет происходить только первое время.

3. Ситуация ухудшится

Это проявится в двух моментах. Первый: алкоголь постепенно перестанет давать эффект продолжительности. Как только спиртное перед сексом станет входить в привычку, качество всего, что происходит в постели, начнет неминуемо падать. И алкоголь вам больше не поможет. Второй: вы навредите себе. Сниженное либидо, импотенция, со временем оргазм не просто станет тусклым: время от времени вы вообще не будете его получать. Чем дальше, тем хуже.

4. Вы можете забыть о некоторых важных вещах

И не только о предохранении. Забыть можно о чем угодно: поинтересоваться возрастом своей спутницы, вписываться в рамки приличий, не нарушать закон — о чем в трезвом состоянии мы думаем неосознанно и как бы на автопилоте.

С другой стороны, этот пункт не так актуален для тех, у кого есть постоянный партнер.

Для женщин

1. Будет легче

Вы чувствуете себя раскрепощенно и расслабленно. Либидо берет верх над стыдом, и самой себе вы кажетесь намного сексуальнее. Вы легки на подъем, вас нетрудно рассмешить, вам приятно общаться с окружающими. Здорово, правда? Читайте дальше.

2. Вы становитесь доступнее

Ваши инстинкты начинают сами искать удовлетворения, и поэтому вся ваша раскрепощенность и сексуальность лишь следствие поиска партнера. При этом критерии подбора из-за того же алкоголя размываются и наутро вы можете не понимать, что, как, почему и зачем вы делали этой ночью. С этим связан следующий пункт.

3. Алкоголь оставляет вас без защиты: часть вторая

Вы можете себе навредить. Начиная с того, что защищенный секс может стать незащищенным, и заканчивая тем, что вашим состоянием могут с легкостью воспользоваться. Для любых целей.

Вы становитесь легкой жертвой.

4. Ощущения притупляются

Что касается непосредственно полового акта: вы ведете себя расслабленно и раскрепощенно, больше не стесняетесь себя и своего тела, но при этом ваши ощущения притупляются. Скорее всего, и оргазм будет не таким ярким, как в трезвом состоянии. Если вообще будет.

5. Все зависит от дозировки

После большой дозы вас будет банально клонить в сон.

Долгосрочная перспектива

То, что не проявится при одноразовом употреблении алкоголя перед сексом, неминуемо даст о себе знать, если это станет повторяться вновь и вновь.

Вы можете привыкнуть.

Мужчины привыкают к мысли о том, что алкоголь решает их проблемы в постели, и уже не пытаются сделать что-то без него, дабы “не облажаться”.

Женщины привыкают к ощущению легкости и мнимой сексуальности, которого им так не хватает в обычной жизни и которое они видят доступным только благодаря дозе спиртного.

Постепенно это может вылиться в:

отрицательное влияние на репродуктивную функцию (у мужчин и женщин);

отрицательное влияние на половую функцию (в особенности у мужчин);

повышенный риск развития алкоголизма (в особенности у женщин);

значительное увеличение вероятности зачатия ребенка с врожденными пороками развития.

Алкоголь не лучший помощник в сексе. Это один из тех друзей, которые с легкостью помогают вам раз или два, но после так же легко вонзают нож в спину.

Алкоголь разрушительно влияет на вашу жизнь. Будьте осторожны.