7 продуктов, продлевающих молодость кожи

Для поддержания красоты кожи необходим правильно подобранный уход: бальзамы для защиты от пигментации, средства с ретинолом для обновления, гиалуроновая кислота и витамин Е для питания и увлажнения. Но для достижения максимального результата необходимо питать кожу изнутри – подобрать диету, состоящую из необходимых витаминов и минералов.
Эти семь продуктов творят чудеса, они способны не только сохранить естественную красоту и продлить молодость, но и бороться с первыми признаками старения.
АВОКАДО
В нем содержится олеиновая кислота из группы омега-9, которая помогает коже сохранять влагу и оставаться упругой.
ЧЕРНИКА И ГОЛУБИКА
Эти темные ягоды содержат в себе большое количество витамина С и Е. Такой мощный дуэт антиоксидантов борется со свободными радикалами и пигментацией, возвращает сияние коже. За ровный тон кожи отвечает и арубтин, в избытке содержащийся в спелых ягодах.
ГРАНАТ
Он богат витамином С, одним из самых сильных антиоксидантов. Регулярное употребление зерен граната поможет предотвратить преждевременное появление морщин, сухости и будет бороться с токсинами.
Гранат также содержит антоцианы, стимулирующие выработку коллагена и эллаговой кислоты, которая снимает воспаления, вызванные ультрафиолетовым излучением.
АРБУЗ
Арбуз не зря считается летним десертом. Свой яркий красно-розовый цвет мякоть этой летней ягоды приобрела благодаря содержанию ликопина. Этот натуральный антиоксидант защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
ЛОБСТЕР
У этого деликатеса, помимо нежного вкуса, есть целый ряд бонусов для кожи. К примеру, мясо лобстера богато цинком, который ускоряет обновление клеток кожи. Также цинк обладает мощными противовоспалительными свойствами – именно поэтому он содержится во многих средствах для борьбы с акне. Так что, выбирая в ресторане между спагетти с лососем или лобстером, отдавайте предпочтение последнему.
КАПУСТА КАЛЕ
В зеленых листьях этого суперфуда содержится много витамина К и железа. Они отвечают за хорошее кровообращение, поэтому регулярное потребление кале (в готовом виде!) поможет сохранить ровный и здоровый цвет лица надолго. А также избавит от синяков под глазами.
ДЫНЯ КАНТАЛУПА
В сладкой оранжевой мякоти много бета-каротина и витамина А. Именно они нормализуют выработку кожного жира и предотвращают забитость пор.