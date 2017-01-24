7 продуктов, продлевающих молодость кожи

Для поддержания красоты кожи необходим правильно подобранный уход: бальзамы для защиты от пигментации, средства с ретинолом для обновления, гиалуроновая кислота и витамин Е для питания и увлажнения. Но для достижения максимального результата необходимо питать кожу изнутри – подобрать диету, состоящую из необходимых витаминов и минералов.

Эти семь продуктов творят чудеса, они способны не только сохранить естественную красоту и продлить молодость, но и бороться с первыми признаками старения.

АВОКАДО

В нем содержится олеиновая кислота из группы омега-9, которая помогает коже сохранять влагу и оставаться упругой.

ЧЕРНИКА И ГОЛУБИКА

Эти темные ягоды содержат в себе большое количество витамина С и Е. Такой мощный дуэт антиоксидантов борется со свободными радикалами и пигментацией, возвращает сияние коже. За ровный тон кожи отвечает и арубтин, в избытке содержащийся в спелых ягодах.

ГРАНАТ

Он богат витамином С, одним из самых сильных антиоксидантов. Регулярное употребление зерен граната поможет предотвратить преждевременное появление морщин, сухости и будет бороться с токсинами.

Гранат также содержит антоцианы, стимулирующие выработку коллагена и эллаговой кислоты, которая снимает воспаления, вызванные ультрафиолетовым излучением.

АРБУЗ

Арбуз не зря считается летним десертом. Свой яркий красно-розовый цвет мякоть этой летней ягоды приобрела благодаря содержанию ликопина. Этот натуральный антиоксидант защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

ЛОБСТЕР

У этого деликатеса, помимо нежного вкуса, есть целый ряд бонусов для кожи. К примеру, мясо лобстера богато цинком, который ускоряет обновление клеток кожи. Также цинк обладает мощными противовоспалительными свойствами – именно поэтому он содержится во многих средствах для борьбы с акне. Так что, выбирая в ресторане между спагетти с лососем или лобстером, отдавайте предпочтение последнему.

КАПУСТА КАЛЕ

В зеленых листьях этого суперфуда содержится много витамина К и железа. Они отвечают за хорошее кровообращение, поэтому регулярное потребление кале (в готовом виде!) поможет сохранить ровный и здоровый цвет лица надолго. А также избавит от синяков под глазами.

ДЫНЯ КАНТАЛУПА

В сладкой оранжевой мякоти много бета-каротина и витамина А. Именно они нормализуют выработку кожного жира и предотвращают забитость пор.