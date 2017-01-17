6 мифов о воде, в которые пора перестать верить

1. Надо выпивать восемь стаканов в день

Формула восьми стаканов кочует из журнала в журнал. Это до абсурда упрощенное правило, опубликованное в зарубежной прессе еще в 1945 году, предполагает, что потребленная (в том числе вместе с продуктами питания) за сутки жидкость будет эквивалентна примерно двум литрам воды. Воду можно потреблять в любом виде: в супе, соках, овощах и фруктах, чае. Но фразу “выпивайте восемь стаканов воды в день” воспринимают буквально.

Два литра — средняя величина, подходящая для здорового взрослого человека, не занимающегося физическим трудом. Мужчинам и женщинам, спортсменам и офисным работникам, жителям холодных и жарких стран требуется разное количество воды.

Лучше всего ориентироваться на жажду. Хотите пить — пейте. Главное — восполнить потери воды, обеспечивающей обмен веществ, что особенно важно для страдающих лишним весом. Ученые из индийского медицинского колледжа в Нави Мумбаи провели исследование на группе людей 18–23 лет, которые в течение восьми недель выпивали по пол-литра воды в день. По окончании эксперимента вес испытуемых снизился.

Пить воду в чистом виде тоже полезно. В отличие от соков, кофе или молока, вода не содержит кофеина, жиров, углеводов и других веществ, способных навредить организму при неумеренном употреблении.

В 2010 году исследователи установили, что питье воды перед едой сокращает потребление калорий.

2. Нужно пить бутилированную воду

Это заблуждение поддерживается вполне объективными данными о низком качестве водопроводной воды в разных городах. Но если из-под крана течет соответствующая санитарным нормам или прошедшая через фильтр вода, ее достаточно прокипятить. Фильтр регулярно меняйте.

Производители выпускают дистиллированную и минеральную воду. Благодаря содержанию натрия минералку полезно употреблять при физических нагрузках. Но если вода лечебная, ее нельзя пить для утоления жажды.

3. Пить во время еды вредно

Забавно, но так говорят люди, убежденные в пользе супов и вреде есть хлеб всухомятку. На самом деле, запивая пищу водой, мы помогаем желудку усваивать съеденное.

4. Пить во время тренировки вредно

Старые советские физкультурники иногда говорят, что выпитая во время тренировки жидкость увеличивает объем крови, заставляя сердце совершать больше усилий при работе. В действительности все ровно наоборот. При потере жидкости кровь становится гуще. Это и затрудняет работу сердечной мышцы. Диетологи и тренеры советуют пить в любое время тренировки, а также до и после нее. Главное — не пить слишком много, но об этом ниже.

5. Нельзя пить слишком много

Это утверждение — миф наполовину. Тезис о том, что обильное питье мешает похудеть, не имеет под собой научных оснований, ведь мы помним, что вода обеспечивает наш метаболизм. Избыток воды выводится из организма естественными путями. Если организму свойственно копить жидкость, обратитесь к врачу.

Чтобы нанести организму вред водой, нужно выпить ее очень много, возможно даже против воли. Ученые из Института нейрофизиологии и психического здоровья в Мельбурне утверждают, что при потреблении воды сверх нормы в мозгу человека включается механизм, подавляющий глотательный рефлекс.

Более трех литров в течение часа пить крайне не рекомендуется, особенно спортсменам. Во время тренировки из организма удаляется натрий. Его недостаток при потреблении воды приводит к гипонатриемии, при которой жидкость не выводится из организма, а накапливается в клетках.

6. Обильное питье помогает в борьбе с ОРВИ и при похмелье

Многие знают, что во время простудного заболевания нужно пить много воды, но не все понимают, зачем. Сама по себе вода не лечит грипп и ОРВИ. Она восполняет потерянную во время болезни жидкость, что тоже важно.

При похмелье вода нужна ровно по этим же причинам. Алкоголь интенсивно выводит жидкость из организма, поэтому нам надо ее восполнить. Польза народного средства от похмелья — рассола — подтверждена научными данными. Соль, содержащаяся в рассоле, помогает восполнить потерю натрия. Главное — не переборщить.