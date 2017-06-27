6 июля гимн Литвы будет исполнен по всей стране

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BNS
вторник, 27 июня 2017 г. 17:35
В День государства, который отмечается в Литве 6 июля, государственный гимн страны будет исполнен на сотне городищ страны.
Grand Duke and Kind Mindaugas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Это будет сделано в преддверии празднования столетия Литвы, сообщило во вторник правительство.

"Исполнением в День государства "Национальной песни" (название гимна Литвы - ред.) на 100 городищах Литвы и во всем мире мы встретим столетие восстановленной Литвы. Я приглашаю всех присоединиться к этой замечательной инициативе и пригласить своих друзей и близких спеть гимн, если не на одном из выбранных городищ, то хотя бы в кругу близких", - сказал для пресс-релиза премьер Саулюс Сквернялис.

Он сам планирует спеть гимн на городище Дубингю. "Национальная песнь" 6 июля традиционно исполняется в Литве в 21 час.

Эта дата отмечается как День государства - 6 июля 1253 года королем Литвы был коронован Миндаугас (Миндовг). Коронация увенчала создание государства, Литва получила мировое признание.

Инициатива исполнить гимн на древних городищах была представлена во вторник на заседании Комиссии по координированию реализации программы празднования столетия восстановления Литовского государства.

Как отмечает правительство, в подготовку к Празднику столетия активно включаются органы государственной власти, муниципалитеты и неправительственные организации.

Столетие государства Литва будет отмечать в 2018 году.

16 февраля 1918 года Литовский совет подписал в Вильнюсе документ о том, что "провозглашает восстановление независимого Литовского государства на демократической основе, со столицей в Вильнюсе, и отделяет это государство от всех государственных связей, которые имели место с другими народами".

BNS
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