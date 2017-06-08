4 простых способа уменьшить риск развития деменции

Несмотря на отсутствие эффективных лекарств против деменции, не стоит опускать руки – начало смертельно опасной болезни можно «отодвинуть» на много лет с помощью несложных методов профилактики.
Из-за отсутствия лекарственных препаратов для лечения деменции профилактика неизлечимого заболевания приобретает особое значение. Однако начинать профилактику болезни Альцгеймера и других форм деменции надо не после 70 лет, а гораздо раньше – лет так в 40-45.
В этой связи известный американский врач-онколог и популяризатор здорового образа жизни Шарад П. Пол утверждает, что значительного снижения риска развития деменции можно добиться, если соблюдать несколько простых правил. Разумеется, такая профилактика будет эффективной только в том случае, если соблюдать все рекомендации без исключения и одновременно, начиная со среднего возраста.
- Полный отказ от курения. Как сообщали эксперты Международного обществ по изучению болезни Альцгеймера, по сравнению с некурящими стариками риск развития старческого слабоумия у курящих пенсионеров выше не менее чем на 45%.
- Сведение к минимуму потребления алкоголя. Даже незначительно превышение рекомендованных суточных доз спиртного (360 мл светлого пива либо 150 мл сухого вина либо 45 мл виски, водки или коньяка) чревато не только скачками артериального давления, но и стойким его повышением. А артериальная гипертензия является доказанным фактором риска развития деменции, так как она приводит к ухудшению снабжения головного мозга кровью, насыщенной кислородом.
- Полноценный сон. В пожилом возрасте бессонница и беспокойный сон – частые явления. Надо нормализовать сон – однако, не с помощью снотворных препаратов, а благодаря здоровому образу жизни, включая сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки.
- Изучение иностранного языка. Довольно неожиданный совет, особенно учитывая возраст тех, кому он адресован. Тем не менее, даже в преклонном возрасте регулярное напряжение памяти, логического мышления и других когнитивных функций, которые используются мозгом в процессе овладения незнакомым языком, в огромной мере способствуют сохранности интеллекта – в гораздо большей, чем популярное среди пенсионеров разгадывание кроссвордов, шарад и ребусов.