4 простых способа уменьшить риск развития деменции

Несмотря на отсутствие эффективных лекарств против деменции, не стоит опускать руки – начало смертельно опасной болезни можно «отодвинуть» на много лет с помощью несложных методов профилактики.

Из-за отсутствия лекарственных препаратов для лечения деменции профилактика неизлечимого заболевания приобретает особое значение. Однако начинать профилактику болезни Альцгеймера и других форм деменции надо не после 70 лет, а гораздо раньше – лет так в 40-45.

В этой связи известный американский врач-онколог и популяризатор здорового образа жизни Шарад П. Пол утверждает, что значительного снижения риска развития деменции можно добиться, если соблюдать несколько простых правил. Разумеется, такая профилактика будет эффективной только в том случае, если соблюдать все рекомендации без исключения и одновременно, начиная со среднего возраста.