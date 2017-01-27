4 продукта, которые спасут зимой от набора веса

Тем не менее, есть выбор вкусных зимних продуктов, которые не заставят вас стремительно набирать вес. Вот несколько из таких!
Гранаты. Красные и полезные семена этого сладкого плода – низкокалорийное удовольствие, которое может заменить вам выпечку и конфеты. Гранаты к тому же отличаются высоким содержанием клетчатки, которая сдержит неуемный аппетит. Мало того, они помогают контролировать уровень сахара в крови, что тоже поддержит стабильный вес.
Грейпфруты. Одно исследование показало, что когда взрослые с ожирением съедали половину грейпфрута перед каждым приемом пищи в течение 12 недель, они потеряли не менее 7% от собственной массы тела. К тому же грейпфрут является главным источником витамина С и нутриента, который стимулировать сжигание жира даже без выполнения физических упражнений.
Кайенский перец. Добавьте дополнительную чайную ложку этой приправы к порции индейки и фасоли – и вы не наберете вес в это время года. Кайенский перец содержит капсаицин, соединение, разгоняющее метаболизм. А, согласно данным, опубликованным в журнале Open Heart, капсаицин может активировать рецепторы, которые нормализуют баланс жира в организме.
Мята. Свежие ароматные листья этого растения достаточно легко найти в продуктовом магазине, чтобы приготовить душистый напиток: его леденяще-прохладный вкус взбодрит вас в течение зимних месяцев. Мало того, мята помогает похудеть – в одном исследовании участники, которые нюхали листья перечной мяты каждые два часа в течение 5 дней, съедали на 1 800 меньше калорий в течение недели.