4 продукта, которые спасут зимой от набора веса

Зима – то самое время года, когда обычно тяжело влезть в узкие джинсы. Тем более, что в холодную погоду хочется питаться лишь тяжелыми жирными блюдами, запивая их горячим сладчайшим какао...

Тем не менее, есть выбор вкусных зимних продуктов, которые не заставят вас стремительно набирать вес. Вот несколько из таких!

Гранаты. Красные и полезные семена этого сладкого плода – низкокалорийное удовольствие, которое может заменить вам выпечку и конфеты. Гранаты к тому же отличаются высоким содержанием клетчатки, которая сдержит неуемный аппетит. Мало того, они помогают контролировать уровень сахара в крови, что тоже поддержит стабильный вес.

Грейпфруты. Одно исследование показало, что когда взрослые с ожирением съедали половину грейпфрута перед каждым приемом пищи в течение 12 недель, они потеряли не менее 7% от собственной массы тела. К тому же грейпфрут является главным источником витамина С и нутриента, который стимулировать сжигание жира даже без выполнения физических упражнений.

Кайенский перец. Добавьте дополнительную чайную ложку этой приправы к порции индейки и фасоли – и вы не наберете вес в это время года. Кайенский перец содержит капсаицин, соединение, разгоняющее метаболизм. А, согласно данным, опубликованным в журнале Open Heart, капсаицин может активировать рецепторы, которые нормализуют баланс жира в организме.

Мята. Свежие ароматные листья этого растения достаточно легко найти в продуктовом магазине, чтобы приготовить душистый напиток: его леденяще-прохладный вкус взбодрит вас в течение зимних месяцев. Мало того, мята помогает похудеть – в одном исследовании участники, которые нюхали листья перечной мяты каждые два часа в течение 5 дней, съедали на 1 800 меньше калорий в течение недели.