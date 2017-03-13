4 наиболее распространенных врачебных ошибки

Врачи тратят почти десятилетие на получение образования. А потом еще дольше оттачивают свой опыт так, что казалось бы, что все диагнозы для них очевидны. Но врачи – тоже люди, и как все люди, склонны к ошибкам…