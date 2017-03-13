4 наиболее распространенных врачебных ошибки

Врачи тратят почти десятилетие на получение образования. А потом еще дольше оттачивают свой опыт так, что казалось бы, что все диагнозы для них очевидны. Но врачи – тоже люди, и как все люди, склонны к ошибкам…
Не все диагнозы, которые ставят врачи, соответствуют действительности, причем ложно диагностируются как физические недуги, так и некоторые из психических расстройств.
- ВИЧ-инфекция и грипп. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может проявиться в обычных тестах до трех месяцев после заражения. Это рискованный период неопределенности, когда возникшие симптомы инфекции – такие как лихорадка, тошнота, рвота, потеря веса, язвы в полости рта, а также опухание лимфатических узлов – запросто можно принять за признаки гриппа.
- Депрессия и дистресс при диабете. Люди, страдающие диабетом, имеют много причин чувствовать огромную нервную нагрузку, так что все больше и больше исследователей показывают, что их стресс действительно очень похож на депрессию. Но антидепрессанты, которые им назначают, могут быть вредны.
- Биполярное расстройство и расстройства личности. На сегодня лучший медицинский инструмент диагностики биполярного расстройства – это разговор с пациентом лицом к лицу. Инструмент этот, конечно, не является идеальным, поэтому данную болезнь часто путают с рядом расстройств личности (пограничным, нарциссическим).
- СДВГ и ОКР. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью и обсессивно-компульсивное расстройство во многих отношениях можно воспринимать как две стороны одной медали. Но ошибочный диагноз может закончиться катастрофой для детей, нервная система которых еще развивается. При СДВГ проявляется больше трудностей с концентрацией, в то время как при ОКР отмечаются просто неимоверная концентрация, часто степени патологии.