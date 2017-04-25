В то же время ученые определили индикаторы, говорящие о том, стоит ли вам терять время на этого человека.

Есть определенные сферы, в которых абсолютно все люди хотят преуспеть, и, как правило, секс является одной из таких сфер – все хотят прослыть отличными любовниками (особенно представители сильного пола).

4 индикатора великолепного любовника Есть определенные сферы, в которых абсолютно все люди хотят преуспеть, и, как правило, секс является одной из таких сфер – все хотят прослыть отличными любовниками (особенно представители сильного пола).

Ученые назвали четыре причины похмелья Сколько ни бьются медицинские специалисты над решением проблемы синдрома «следующего утра» – а все безуспешно. Возможно, потому, что… причины похмелья до сих пор науке… неизвестны.

Искусственные витамины смертельно опасны? Ученые из Дании не рекомендуют принимать искусственные витамины и другие синтетические добавки. По словам специалистов, организм получает из таких таблеток не полезные соединения, а опасные синтетические компоненты. Они повышают риск рвоты, язвы желудка и преждевременной смерти, сообщает "RuNews24".

Эпидемиологи: вода становится источником смерти Грязная вода — одна из самых серьезных проблем в мире. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 2 миллиарда человек пьют воду, загрязненную фекалиями. Как отмечает "Газета.ru", подобная практика приводит к 500000 смертей от диареи ежегодно.