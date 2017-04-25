4 индикатора великолепного любовника

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Zdravoe
вторник, 25 апреля 2017 г. 14:42
Есть определенные сферы, в которых абсолютно все люди хотят преуспеть, и, как правило, секс является одной из таких сфер – все хотят прослыть отличными любовниками (особенно представители сильного пола).
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В то же время ученые определили индикаторы, говорящие о том, стоит ли вам терять время на этого человека.

  1. Интеллект. Согласно исследованию 2009 года, проведенному в King's College в Лондоне, умные женщины лучше в постели, чем их менее умные сверстницы. В исследовании, в котором участвовало 2 000 женщин в возрасте от 20 до 65 лет, ученые обнаружили, что у женщин с более высоким интеллектом бывает в два раза больше оргазмов, чем у тех, кто «не настолько умен».
  2. Отличное чувство юмора. Одно исследование показало, что люди, которые много смеются, хороши в постели. Так что если вы можете рассказать хорошую шутку или обладаете редким даром – способностью смеяться над собой (что само по себе является очень сексуальным качеством), скорее всего, вы также великолепный любовник.
  3. Интерес к политике. Быть увлеченным политикой - это хорошо: согласно исследованию Matching 2016 «Singles in America», это означает, человек – просто ас в постели. Это исследование также показало, что чем больше человек интересуется политикой, тем больше у него… оргазмов.
  4. Привычка смотреть прямо в глаза собеседнику. Поддерживать контакт глазами во время разговора – не совсем просто, например, мы не хотим, чтобы наши визави чувствовали себя неловко. Однако если человек может достаточно долго удерживать зрительный контакт, это хороший показатель того, что он хорош и в постели.
Zdravoe
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