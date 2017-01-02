3 факта о мужском оргазме, которые стоит учесть женщинам

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Zdravoe
понедельник, 2 января 2017 г. 16:00
Если вы ищете способы улучшить ваши интимные отношения, вам следует кое-что узнать об особенностях мужского оргазма.
© Shutterstock nuotr.

Вот три невероятных факта об этом явлении, которые, впрочем, не подлежат никаким сомнениям, а также советы специалистов, как их использовать!

Да, говорить о том, как «угодить своему мужчине» можно часами с близкими, но… так и ни к чему не прийти. Совсем другое дело, когда советы дают эксперты-сексологи!

1 факт: главная «триггерная точка», которая отвечает за основной момент оргазма – запуск процесса эякуляции – это уздечка, область под головкой полового члена. «Именно в этом месте находится большинство нервных окончаний», – объясняет сертифицированный сексолог Пол Нельсон. Использование: сексолог Джессика О'Рейли, автор бестселлера The New Sex Bibl, советует применять для стимуляции этой точки язык. «Нужно водить языком по уздечке назад и вперед. Чередуйте это движение с медленной стимуляцией головки пениса», – советует эксперт.

2 факт: в процессе эякуляции мужчина чувствует от шести до десяти сильных схваток лобково-копчиковой мышцы и пульсирующие ощущение помпы в простате. Использование: «Нажмите пальцами как раз за его яичками, на промежности – это так называемое пятно удовольствия», – советует О'Рейли.

3 факт: оргазм начинается в головном мозге, а вот эякуляция – это уже рефлекс спинного мозга. У некоторых мужчин оргазм начинается до первого сокращения, знаменующего семяизвержение, а вот для других верно обратное.

Zdravoe
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