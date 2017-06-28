14 безотлагательных причин заняться сексом

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среда, 28 июня 2017 г. 13:51
Для секса, конечно, причины не нужны, если только он не обусловлен какими-то необычными обстоятельствами. Но если повод понадобится — загляни в этот список, пишет Goodhouse.ru
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Это, понимаешь ли, секс. Один из лучших способов достичь оргазма

А оргазм — прекрасная штука, и для многих он — важнейшая причина для того, чтобы вообще начать. Секс — увлекательное путешествие, а оргазм — прекрасный пункт прибытия, независимо от того, каким образом он достигнут.

Вы будете счастливы весь день

В процессе секса вырабатываются эндорфины, лекарство от плохого настроения. Много неприятной работы? Бам-м. Плохие мысли? Бам-м. После секса тебе точно станет лучше.

Ваша энергия на нуле

Вы можете лениво читать при свечке или заняться сексом. Выберите то, что не навредит вашему зрению.

Вы собираетесь в отпуск и боитесь заболеть

Исследования показывают, что секс положительно влияет на иммунитет. Так что если вы собрались разболеться — займитесь лучше сексом. Может, он не так эффективен, как ингаляции, но уж точно приятнее.

Босс наорал, и у вас стресс

Секс снижает кровяное давление и уровень стресса. К тому же, приятнее думать о нем, чем об упрямом начальнике.

В выбираторе сели батарейки

Секс — лучшая альтернатива, даже если они не сели.

Вы не пошли в спортзал, но не хотите лениться

Секс тоже сжигает калории, так что если нет мотивации потягать железо, займитесь лучше им. Вы даже не заметите, как позанимаетесь, ммм, спортом.

У вас болит плечо или другая часть тела

Секс снижает уровень боли и разгоняет кровь, он полезен, если вы отлежали руку или неудачно вывернули шею во сне.

Вы вышли из душа

Вы уже раздеты! Считай, половина пути пройдена.

У вас бессонница

Секс поможет! Это может быть дольше, чем выпить чашку чая с ромашкой или принять таблетку, но вообще он способствует более глубокому и расслабленному сну.

Вы возбуждены

Нет лучшей причины заняться сексом, чем сильное возбуждение. Следуйте зову сердца. И других органов, конечно же.

Вам нужно помириться

Секс способствует выработке окситоцина, который проявляет себя как сильное и теплое чувство любви. Так что если он опять не разобрал посудомойку, вы быстро об этом забудете.

Отопление не работает

Хороший секс и теплые объятья после — а как, вы думаете, люди грелись до изобретения центрального отопления?

Вам нужна победа

Если дела идут неважно, секс всегда поможет вам поставить еще один плюсик в колонку личных побед.

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14 безотлагательных причин заняться сексом (1)

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