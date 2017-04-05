10 худших секс-привычек, с которыми пора покончить

Иногда мы делаем в постели такие вещи, которые ну никак не украшают нашу интимную жизнь. С ними пора кончать! В смысле, заканчивать. То есть перестать так поступать и забыть о них, как о страшном сне.

Пытаться выглядеть в постели соблазнительно и сексуально. Особенно во время оргазма. Одновременно можно делать только одну из этих двух вещей: наслаждаться сексом или размышлять о том, как вы выглядите во время секса. И не пытайтесь втягивать живот: этому мужчине вы нравитесь такой, как есть — иначе бы его здесь не было, а вот все интересное тогда точно пропустите, пишет Домашний Очаг.

Если у вас долго ничего не выходит, сдаться и сказать партнеру: “Да ладно, ничего, я обойдусь”. Вы не должны чувствовать себя виноватой в том, что не укладываетесь в какие-то временные рамки. Лежите и получайте удовольствие, никто вас не торопит. Хотите, чтобы все получилось — выключите мысленный таймер.

Спать с парнями, которые требуют от вас минет, но отказываются делать куннилингус. Это ещё что за двойные стандарты? Он, значит, так “не делает”, а вы делаете? Если ему там что-то не нравится, значит, мальчику еще надо подрасти. Или задать себе вопрос, точно ли он гетеросексуал, если ему неприятно женское тело.

Стонать и охать, словно вам хорошо, когда на самом деле — не очень. Вы правда хотите, чтобы партнер думал, будто ты на седьмом небе от его движений, и повторял их снова и снова? Просто перенаправьте его. Стоны — это не мелодия, которая должна сопровождать половой акт, это средство общения в постели, сигнал, что он все правильно сделал.

Говорить, что испытали оргазм, когда на самом деле это ложь. Если не получается — надо думать вместе, как сделать, чтобы получалось, а не прятать голову в подушки.

Скрывать, если вам больно. Если только парень не садист, он не хочет причинять вам боль во время секса. Но отделить проявления боли от страсти по внешним признакам в постели бывает нелегко. Если больно — скажите и попросите его быть осторожнее, входить медленнее, или не так глубоко, или сменить позу. Не стоит бояться всё испортить и ради этого терпеть, сжав зубы. Вы не Зоя Космодемьянская.

Каждый раз, как наклевывается интим, бежать в ванную и лихорадочно приводить себя в порядок. Зачем перебивать настроение? Он уже вас хочет и страстно целует. Думаете, захочет сильнее, если вы зубы почистите? Скорее всего, только остынет за это время. Не портите спонтанность.

Врать и придумывать отмазки от секса, когда на самом деле причина в менструации. Заниматься сексом в эти дни или не заниматься — дело каждой. Если это ваш первый раз, это может быть неловко, не спорим. Но вы оба взрослые люди, мужчины в курсе, что с женщинами такое периодически случается. Так и объясните. Потому что если вы начнете придумывать, что у вас “голова болит”, мужчина решит, что вы его отвергаете. Да еще и таким надуманным образом.

Притворяться, что для вас это просто секс, а на самом деле влюбиться в партнера. Это путь в никуда. Объяснитесь с ним уже, и если он не планирует ничего серьезного, то лучше закончить все до того, как дело зайдет слишком далеко.

Пытаться угадать, о чем ваш партнер думает в этот момент. Так вы невесть что напридумываете. Сфокусируйтесь лучше на том, что вы делаете и что вы чувствуете.