17-18 марта в Вильнюсе пройдет фестиваль «Инфекция моды» (Mados infekcija).

Стартовавший в 1999 году фестиваль «Инфекция моды» («Mados infekcija») стал ярчайшей фиестой моды и культуры. Логотип фестиваля – череп и ножницы, по утверждению специалистов маркетинга, является одним из самых известнейших и хорошо узнаваемых знаков во всей Литве.

Фестиваль «Инфекция моды», собирающий как профессионалов мировой моды из Литвы и других стран, так и молодых талантливых людей, верит в идеи и фантазию: под знаменем фестиваля собираются те, которые выражают себя через индивидуальность.