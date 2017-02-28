В Вильнюсе пройдет фестиваль "Инфекция моды"

Стартовавший в 1999 году фестиваль «Инфекция моды» («Mados infekcija») стал ярчайшей фиестой моды и культуры. Логотип фестиваля – череп и ножницы, по утверждению специалистов маркетинга, является одним из самых известнейших и хорошо узнаваемых знаков во всей Литве.
Фестиваль «Инфекция моды», собирающий как профессионалов мировой моды из Литвы и других стран, так и молодых талантливых людей, верит в идеи и фантазию: под знаменем фестиваля собираются те, которые выражают себя через индивидуальность.
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Накануне в Риге состоялась презентация Музея моды, который официально будет открыт только в понедельник, 24 октября, в Старой Риге, на улице Грециниеку. Музей создан при поддержке знаменитого историка моды Александра Васильева. Портал DELFI публикует фотографии первой коллекции, представленной в музее.
Сотрудники британской фирмы Rakuten Marketing в преддверии Недели моды в Лондоне спросили у жителей города, кто из сограждан является для них иконой стиля. На первом месте оказалась герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. 29% женщин столицы хотят одеваться как супруга принца Уильяма, сообщает Daily Mail.